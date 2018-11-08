رئيس اتحاد الفروسية يتفقَّد استعدادات مركز الدهامي لاستضافة بطولة المملكة لقفز الحواجز

تقام خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر المقبل

وقف الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، على آخر استعدادات مركز الدهامي للفروسية بالدرعية بمناسبة استضافة المملكة للبطولة الدولية لقفز الحواجز (مهرجان الدرعية للفروسية) ضمن الدوري العربي للفروسية خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتي الأول من ديسمبر المقبل.

واطلع رئيس الاتحاد السعودي للفروسية خلال الزيارة التي رافقه خلالها المدير التنفيذي للاتحاد محمد الرجبان على الميدان الرئيس للمنافسات وغرف التحكيم واللجان الإدارية والفنية للبطولة، وإسطبلات الإيواء، إضافة إلى ميدان التسخين، واستمع إلى شرح مفصل من الفارس الأولمبي رمزي الدهامي عن آخر استعدادات المركز لاستضافة البطولة.

وعقب الجولة أبدى الأمير عبدالله بن فهد ارتياحه التام عن سير العمل لاستضافة البطولة واستكمال جميع البنى التحتية للمركز والميادين والمرافق الخاصة، بما فيها الأماكن المتاحة لزوار البطولة، مقدماً شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ على الدعم المتواصل للاتحاد السعودي للفروسية الذي يأتي أمتداداً للرعاية التي تحظى بها الرياضة السعودية بصفة عامة والفروسية بصفة خاصة من القيادة الرشيدة.

ولفت رئيس الاتحاد السعودي للفروسية النظر إلى أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع المراكز الخاصة للفروسية لإقامة مثل تلك البطولة لأعطاء فرصة للقطاع الخاص بالمشاركة في تنظيم الفعاليات الدولية والمحلية, مقدماً شكره للفارس رمزي الدهامي على التعاون مع اتحاد الفروسية للعمل بإقامة البطولة الدولية بالمركز التي تأتي ضمن جولات الدوري العربي المؤهل لكأس العالم 2019م.

من جانبه عبر الفارس رمزي الدهامي عن اعتزازه وفخره بتنظيم بطولة المملكة الدولية, مؤكداً أنه حدث مهم للفرسان السعوديين كونه يشهد مشاركة عدد كبير من الفرسان الدوليين؛ ما يعد فرصة لتحسين مستوياتهم وخبراتهم خاصة جيل الناشئين، وقال: "أتقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين في اتحاد الفروسية السعودي برئاسة الأمير عبدالله بن فهد على تعاونهم مع المركز وتقديم كل الخدمات لتسهيل استضافة البطولة، متطلعاً إلى استمرارية هذا التعاون في الاستحقاقات المقبلة.