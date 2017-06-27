"بلينكن": اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ليست بديلاً عن الانخراط في قضايا الفلسطينيين
"لابيد" أعرب عن تحفظ تل أبيب على الاتفاق النووي الإيراني
ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) أن الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
من جانب آخر، أعرب "لابيد" خلال لقائه "بلينكن" في روما، عن تحفظ إسرائيل على الاتفاق النووي الإيراني، الذي جرى التوصل إليه في فيينا، وفقًا لـ"رويترز".
"بلينكن": اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ليست بديلاً عن الانخراط في قضايا الفلسطينيين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-27
ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) أن الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
من جانب آخر، أعرب "لابيد" خلال لقائه "بلينكن" في روما، عن تحفظ إسرائيل على الاتفاق النووي الإيراني، الذي جرى التوصل إليه في فيينا، وفقًا لـ"رويترز".
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
09:49 PM
"بلينكن": اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ليست بديلاً عن الانخراط في قضايا الفلسطينيين
"لابيد" أعرب عن تحفظ تل أبيب على الاتفاق النووي الإيراني
ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) أن الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
من جانب آخر، أعرب "لابيد" خلال لقائه "بلينكن" في روما، عن تحفظ إسرائيل على الاتفاق النووي الإيراني، الذي جرى التوصل إليه في فيينا، وفقًا لـ"رويترز".