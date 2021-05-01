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الشرقية.. "أرفى" تنظم حملة "كن قوياً لأجلك" في اليوم العالمي للتصلب بشراكة المحال والمطاعم

فاطمة الزهراني: الحملة تستمر طيلة مايو.. وريعها لصالح المستفيدين من الجمعية

تنظم جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية، حملة كن قوياً لأجلك، بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد طيلة شهر مايو من العام الحالي 2021، بمشاركة عدد من المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية التي سوف تقدم ريع يوم التصلب العالمي كمساهمة منها لدعم المستفيدين في الجمعية.

وفي التفاصيل.. أوضحت، رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية، فاطمةالزهراني، أن هذه الحملة تأتي ضمن برامج ومبادرات الجمعية للوقوف إلى جانب مصابي التصلب المتعدد ومشاركتهم في اليوم العالمي للتصلب الذي ينطلق مع مطلع شهر مايو 2021م.

وأشارت إلى أن ريع هذه الأماكن المشاركة في حملة كن قوياً لأجلك بمناسبة اليوم العالمي للتصلب، سوف تكون لصالح الجمعية ودعم المستفيدين منها. وأضافت، أن الحملة تأتي بعنوان "كن قوياًلأجلك"، كما أنها تهدف إلى نشر التوعية بمرض التصلب وتقديم البرامج المصاحبة التي تركز على الرسائل التوعوية الصحية والتأهيلية المتخصصة.

وأوضحت "الزهراني"، أن الحملة تنطلق بفكرة جديدة تتضمن "طلعتنا غير وكلها خير وسعادة" والتي تقوم على زيارة المقاهي والمطاعم والأسواق التجارية والأماكن المشاركة في دعم الحملة لدعم مرضى التصلب المتعدد، وتقديم التوعية، والأجواء السعيدة في يوم التصلب المتعدد العالمي.

وأكدت فى الختام أن هذا اليوم يجمع كل الجهات ذات الاهتمام بالتصلب المتعدد على مستوى العالم لتشارك القصص المتعلقة بالمرض ونشر التوعية به ومناصرة كل فرد متأثر بالتصلّب المتعدد ودعمه، وإقامة أنشطة اليوم العالمي للتصلّب المتعدد طوال شهر مايو من العام الحالي.

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الشرقية.. "أرفى" تنظم حملة "كن قوياً لأجلك" في اليوم العالمي للتصلب بشراكة المحال والمطاعم
سبق

تنظم جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية، حملة كن قوياً لأجلك، بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد طيلة شهر مايو من العام الحالي 2021، بمشاركة عدد من المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية التي سوف تقدم ريع يوم التصلب العالمي كمساهمة منها لدعم المستفيدين في الجمعية.

وفي التفاصيل.. أوضحت، رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية، فاطمةالزهراني، أن هذه الحملة تأتي ضمن برامج ومبادرات الجمعية للوقوف إلى جانب مصابي التصلب المتعدد ومشاركتهم في اليوم العالمي للتصلب الذي ينطلق مع مطلع شهر مايو 2021م.

وأشارت إلى أن ريع هذه الأماكن المشاركة في حملة كن قوياً لأجلك بمناسبة اليوم العالمي للتصلب، سوف تكون لصالح الجمعية ودعم المستفيدين منها. وأضافت، أن الحملة تأتي بعنوان "كن قوياًلأجلك"، كما أنها تهدف إلى نشر التوعية بمرض التصلب وتقديم البرامج المصاحبة التي تركز على الرسائل التوعوية الصحية والتأهيلية المتخصصة.

وأوضحت "الزهراني"، أن الحملة تنطلق بفكرة جديدة تتضمن "طلعتنا غير وكلها خير وسعادة" والتي تقوم على زيارة المقاهي والمطاعم والأسواق التجارية والأماكن المشاركة في دعم الحملة لدعم مرضى التصلب المتعدد، وتقديم التوعية، والأجواء السعيدة في يوم التصلب المتعدد العالمي.

وأكدت فى الختام أن هذا اليوم يجمع كل الجهات ذات الاهتمام بالتصلب المتعدد على مستوى العالم لتشارك القصص المتعلقة بالمرض ونشر التوعية به ومناصرة كل فرد متأثر بالتصلّب المتعدد ودعمه، وإقامة أنشطة اليوم العالمي للتصلّب المتعدد طوال شهر مايو من العام الحالي.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
04:12 PM

الشرقية.. "أرفى" تنظم حملة "كن قوياً لأجلك" في اليوم العالمي للتصلب بشراكة المحال والمطاعم

فاطمة الزهراني: الحملة تستمر طيلة مايو.. وريعها لصالح المستفيدين من الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تنظم جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية، حملة كن قوياً لأجلك، بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد طيلة شهر مايو من العام الحالي 2021، بمشاركة عدد من المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية التي سوف تقدم ريع يوم التصلب العالمي كمساهمة منها لدعم المستفيدين في الجمعية.

وفي التفاصيل.. أوضحت، رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية، فاطمةالزهراني، أن هذه الحملة تأتي ضمن برامج ومبادرات الجمعية للوقوف إلى جانب مصابي التصلب المتعدد ومشاركتهم في اليوم العالمي للتصلب الذي ينطلق مع مطلع شهر مايو 2021م.

وأشارت إلى أن ريع هذه الأماكن المشاركة في حملة كن قوياً لأجلك بمناسبة اليوم العالمي للتصلب، سوف تكون لصالح الجمعية ودعم المستفيدين منها. وأضافت، أن الحملة تأتي بعنوان "كن قوياًلأجلك"، كما أنها تهدف إلى نشر التوعية بمرض التصلب وتقديم البرامج المصاحبة التي تركز على الرسائل التوعوية الصحية والتأهيلية المتخصصة.

وأوضحت "الزهراني"، أن الحملة تنطلق بفكرة جديدة تتضمن "طلعتنا غير وكلها خير وسعادة" والتي تقوم على زيارة المقاهي والمطاعم والأسواق التجارية والأماكن المشاركة في دعم الحملة لدعم مرضى التصلب المتعدد، وتقديم التوعية، والأجواء السعيدة في يوم التصلب المتعدد العالمي.

وأكدت فى الختام أن هذا اليوم يجمع كل الجهات ذات الاهتمام بالتصلب المتعدد على مستوى العالم لتشارك القصص المتعلقة بالمرض ونشر التوعية به ومناصرة كل فرد متأثر بالتصلّب المتعدد ودعمه، وإقامة أنشطة اليوم العالمي للتصلّب المتعدد طوال شهر مايو من العام الحالي.

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