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"هيئة الترفيه" تعلن عن برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ350 طالباً وطالبة

عبر الأكاديمية السعودية بالتعاون مع جامعة "كوت دازور" الفرنسي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تقديم برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ350 طالباً وطالبةً في القطاع.

وقالت "هيئة الترفيه": إن البرنامج يقدم عبر الأكاديمية السعودية للترفيه، وبالتعاون مع جامعة "كوت دازور" الفرنسية، والمدة الزمنية للبرنامج سنتان منتهية بالتوظيف.

وفيما يلي تفاصيل البرنامج ومزاياه، كما جاء على حساب الهيئة العامة للترفيه:

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الترفيه" تعلن عن برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ350 طالباً وطالبة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تقديم برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ350 طالباً وطالبةً في القطاع.

وقالت "هيئة الترفيه": إن البرنامج يقدم عبر الأكاديمية السعودية للترفيه، وبالتعاون مع جامعة "كوت دازور" الفرنسية، والمدة الزمنية للبرنامج سنتان منتهية بالتوظيف.

وفيما يلي تفاصيل البرنامج ومزاياه، كما جاء على حساب الهيئة العامة للترفيه:

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
04:23 PM

"هيئة الترفيه" تعلن عن برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ350 طالباً وطالبة

عبر الأكاديمية السعودية بالتعاون مع جامعة "كوت دازور" الفرنسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تقديم برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ350 طالباً وطالبةً في القطاع.

وقالت "هيئة الترفيه": إن البرنامج يقدم عبر الأكاديمية السعودية للترفيه، وبالتعاون مع جامعة "كوت دازور" الفرنسية، والمدة الزمنية للبرنامج سنتان منتهية بالتوظيف.

وفيما يلي تفاصيل البرنامج ومزاياه، كما جاء على حساب الهيئة العامة للترفيه:

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