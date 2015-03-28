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تفقد مرافقه وبرامجه..جولة لوزير التعليم في "التقني للخطوط الحديدية" ببريدة

"الفهيد": المعهد يحمل تخصصات حيوية تغذي الاحتياج للعنصر الوطني المؤهل

زار وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، مقر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" بمدينة بريدة في منطقة القصيم، واطلع على مرافق المعهد، وقاعاته التعليمية والتدريبية، وبرامجه المنفذة.

كان في استقبال الوزير، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومدير عام المعهد المهندس عبدالعزيز الصقير.

وعبّر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن شكره لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة على هذه الزيارة التفقدية لمعهد سرب، ووقوفه ميدانياً على البرامج التدريبية.

وأشار إلى أن المعهد يُعد مؤسسة تدريبية نوعية، يتخصص المتدربون فيه بعدة تخصصات حيوية تتعلق بصناعة الخطوط الحديدية، ومن بينها قيادة القطارات وصيانتها، والإشارات والتحكّم، لتغذي الاحتياج المتواصل في توفير العنصر الوطني الشاب والمؤهل لمثل هذه الوظائف الدقيقة.

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تفقد مرافقه وبرامجه..جولة لوزير التعليم في "التقني للخطوط الحديدية" ببريدة
سبق

زار وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، مقر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" بمدينة بريدة في منطقة القصيم، واطلع على مرافق المعهد، وقاعاته التعليمية والتدريبية، وبرامجه المنفذة.

كان في استقبال الوزير، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومدير عام المعهد المهندس عبدالعزيز الصقير.

وعبّر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن شكره لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة على هذه الزيارة التفقدية لمعهد سرب، ووقوفه ميدانياً على البرامج التدريبية.

وأشار إلى أن المعهد يُعد مؤسسة تدريبية نوعية، يتخصص المتدربون فيه بعدة تخصصات حيوية تتعلق بصناعة الخطوط الحديدية، ومن بينها قيادة القطارات وصيانتها، والإشارات والتحكّم، لتغذي الاحتياج المتواصل في توفير العنصر الوطني الشاب والمؤهل لمثل هذه الوظائف الدقيقة.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
02:04 PM

تفقد مرافقه وبرامجه..جولة لوزير التعليم في "التقني للخطوط الحديدية" ببريدة

"الفهيد": المعهد يحمل تخصصات حيوية تغذي الاحتياج للعنصر الوطني المؤهل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، مقر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" بمدينة بريدة في منطقة القصيم، واطلع على مرافق المعهد، وقاعاته التعليمية والتدريبية، وبرامجه المنفذة.

كان في استقبال الوزير، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومدير عام المعهد المهندس عبدالعزيز الصقير.

وعبّر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن شكره لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة على هذه الزيارة التفقدية لمعهد سرب، ووقوفه ميدانياً على البرامج التدريبية.

وأشار إلى أن المعهد يُعد مؤسسة تدريبية نوعية، يتخصص المتدربون فيه بعدة تخصصات حيوية تتعلق بصناعة الخطوط الحديدية، ومن بينها قيادة القطارات وصيانتها، والإشارات والتحكّم، لتغذي الاحتياج المتواصل في توفير العنصر الوطني الشاب والمؤهل لمثل هذه الوظائف الدقيقة.

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