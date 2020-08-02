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الولايات المتحدة تسجِّل 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات يقترب من 5 ملايين.. وأكثر من 154 ألفًا فارقوا الحياة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.601.526 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154.002 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجِّل 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.601.526 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154.002 حالة وفاة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
09:40 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:19 PM

الولايات المتحدة تسجِّل 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات يقترب من 5 ملايين.. وأكثر من 154 ألفًا فارقوا الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.601.526 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154.002 حالة وفاة.

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