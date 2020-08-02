وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.601.526 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154.002 حالة وفاة.

الولايات المتحدة تسجِّل 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 وفاة بـ"كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-02 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.601.526 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154.002 حالة وفاة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 09:40 PM

اخر تعديل 02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 10:19 PM

الولايات المتحدة تسجِّل 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 وفاة بـ"كورونا" إجمالي الإصابات يقترب من 5 ملايين.. وأكثر من 154 ألفًا فارقوا الحياة





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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 58.947 إصابة مؤكدة و1.132 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.601.526 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154.002 حالة وفاة.