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"الصحة": تسجيل 1070 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 940 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل  1070 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 940 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 407010 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 940 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 390,538 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6846 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9626 والحالات الحرجة 1105 حالة.

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"الصحة": تسجيل  1070 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 940 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 407010 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 940 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 390,538 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6846 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9626 والحالات الحرجة 1105 حالة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
03:38 PM

"الصحة": تسجيل  1070 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 940 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
12,166

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 407010 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 940 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 390,538 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6846 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9626 والحالات الحرجة 1105 حالة.

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