بعد لقاء "بايدن" و"تميم".. واشنطن تعتزم تصنيف قطر "حليفاً رئيساً من خارج الناتو"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إن واشنطن تعتزم تصنيف دولة قطر كـ"حليف رئيس من خارج حلف الناتو"، وهو ما يسمح بعلاقات عسكرية وتجارية أوسع بين البلدين.

وأوضح بايدن؛ في أثناء مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد؛ في البيت الأبيض، أن هذه الخطوة طال انتظارها.

وقال بايدن؛ إن الجانبين بحثا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة عالمياً ودعم أفغانستان.

ووصف أمير قطر مباحثاته مع بايدن؛ بأنها "مثمرة"، مشيراً إلى أنها تناولت تطورات إقليمية ودولية.