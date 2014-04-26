أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة حائل -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية، ونشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 10 مساءً.
حائل على موعد مع سحب رعدية ورؤية تتدنى
تنبيه "الأرصاد" أشار لنشاط في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة حائل -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية، ونشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 10 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة حائل -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية، ونشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها.
حائل على موعد مع سحب رعدية ورؤية تتدنى
تنبيه "الأرصاد" أشار لنشاط في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة حائل -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية، ونشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 10 مساءً.