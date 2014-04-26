أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة حائل -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية، ونشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها. وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

حائل على موعد مع سحب رعدية ورؤية تتدنى وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-26 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة حائل -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية، ونشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 12:27 PM

حائل على موعد مع سحب رعدية ورؤية تتدنى تنبيه "الأرصاد" أشار لنشاط في الرياح السطحية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة حائل -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية، ونشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 10 مساءً.