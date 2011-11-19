النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تُدين وتستنكر بشدة انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية

مصدر بـ"الخارجية" جدد التأكيد على تضامن السعودية مع العراق ضد الإرهاب

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تُدين وتستنكر بشدة انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية
سبق

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
10:23 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
02:24 AM

المملكة تُدين وتستنكر بشدة انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية

مصدر بـ"الخارجية" جدد التأكيد على تضامن السعودية مع العراق ضد الإرهاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
720

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,678
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,965
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,604
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,521

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة