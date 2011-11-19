المملكة تُدين وتستنكر بشدة انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية

مصدر بـ"الخارجية" جدد التأكيد على تضامن السعودية مع العراق ضد الإرهاب

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

