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الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

في بيان صادر عن البيت الأبيض وللجميع على مستوى العالم

هنأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم عيداً آمناً ومباركاً.

وقال "بايدن" في بيان صادر عن البيت الأبيض: إن الحج يجمع الناس من كل أركان المعمورة، ليذكرنا بالتزام الإسلام بالمساواة، مشيراً إلى أن تقاليد العيد ومناسك الحج تحمل هذا العام معنىً خاصاً فيما يواصل العالم مواجهة تحديات كوفيد-19 والعمل على الاستجابة والتعافي من هذا الوباء العالمي.

وأكد الرئيس الأمريكي التزام بلاده بالعمل مع المجتمع الدولي للخروج من مرحلة الوباء بقوة أكبر؛ لتمكين الآلاف من المسلمين الأمريكيين من أداء فريضة الحج في العام المقبل بإذن الله.

وأعرب عن فخره بالمساعدة في قيادة المعركة للقضاء على الجائحة على مستوى العالم من خلال التبرع بأكثر من نصف مليار لقاح للعديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك
سبق

هنأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم عيداً آمناً ومباركاً.

وقال "بايدن" في بيان صادر عن البيت الأبيض: إن الحج يجمع الناس من كل أركان المعمورة، ليذكرنا بالتزام الإسلام بالمساواة، مشيراً إلى أن تقاليد العيد ومناسك الحج تحمل هذا العام معنىً خاصاً فيما يواصل العالم مواجهة تحديات كوفيد-19 والعمل على الاستجابة والتعافي من هذا الوباء العالمي.

وأكد الرئيس الأمريكي التزام بلاده بالعمل مع المجتمع الدولي للخروج من مرحلة الوباء بقوة أكبر؛ لتمكين الآلاف من المسلمين الأمريكيين من أداء فريضة الحج في العام المقبل بإذن الله.

وأعرب عن فخره بالمساعدة في قيادة المعركة للقضاء على الجائحة على مستوى العالم من خلال التبرع بأكثر من نصف مليار لقاح للعديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
07:19 PM

الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

في بيان صادر عن البيت الأبيض وللجميع على مستوى العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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هنأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم عيداً آمناً ومباركاً.

وقال "بايدن" في بيان صادر عن البيت الأبيض: إن الحج يجمع الناس من كل أركان المعمورة، ليذكرنا بالتزام الإسلام بالمساواة، مشيراً إلى أن تقاليد العيد ومناسك الحج تحمل هذا العام معنىً خاصاً فيما يواصل العالم مواجهة تحديات كوفيد-19 والعمل على الاستجابة والتعافي من هذا الوباء العالمي.

وأكد الرئيس الأمريكي التزام بلاده بالعمل مع المجتمع الدولي للخروج من مرحلة الوباء بقوة أكبر؛ لتمكين الآلاف من المسلمين الأمريكيين من أداء فريضة الحج في العام المقبل بإذن الله.

وأعرب عن فخره بالمساعدة في قيادة المعركة للقضاء على الجائحة على مستوى العالم من خلال التبرع بأكثر من نصف مليار لقاح للعديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة.

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