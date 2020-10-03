ندوة "التحول في المكتبات الأكاديمية" تدعو للتعاون التقني وتطوير الكوادر

نظمتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.. بمشاركة اختصاصيين وتقنيين

دعت الندوة الافتراضية الموسعة التي عقدتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ممثلة في الفهرس العربي الموحد بعنوان: "إدارة التحول في المكتبات الأكاديمية في عصر التعليم الإلكتروني" إلى ضرورة أن تتبنّى المكتبات العربية نماذج عمل مرنة تمكّنها من التركيز على خدمات المستفيدين بشكل رئيس، والمشاركة في مشاريع التعاون المكتبية، لتحمل أعباء التشغيل التقني مع المكتبات الأخرى، ووجوب تعزيز وتفعيل التكامل بين المكتبات الأكاديمية، وعمادات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.

وتضمنت الندوة التي استمرت لمدة يومين 28-29 سبتمبر 2020م بمشاركة عدد من عمداء ومدراء المكتبات الأكاديمية، ومختصين بالتعليم الإلكتروني وعلوم المكتبات والمعلومات؛ الدعوة إلى ضرورة أن يواكب تطوير الكوادر البشرية العاملة في المكتبات الأكاديمية ومراكز المعلومات مع التغيرات الكبرى في طبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع التطبيقات التقنية الحديثة.

وكان المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، قد افتتح الندوة بكلمة استعرض فيها جهود مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والفهرس العربي الموحد في التحولات الرقمية بالمكتبة التي تواكب كل مستجدات التقنية في العالم لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين، مشيدًا في البداية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان آل سعود لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجميع أنشطتها ومشاريعها؛ ومنها الفهرس العربي الموحد لخدمة المكتبات والجامعات في الوطن العربي وخدمة الثقافة العربية والإسلامية وفق رؤية المملكة 2030.

وأكد "ابن معمر"، في كلمته، أن الفهرس موجه لكل ما له صلة بالعالم العربي والحضارة العربية، كما أشار إلى إطلاق حزمة من الخدمات السحابية التي تتوافق مع رؤية ومهمة الفهرس العربي الموحد بأن يكون منصّة للخدمات المعرفية العربية تمكِّن أعضاءه من تقديم خدمات حديثة ومبتكرة.

وقال: المكتبات الأكاديمية هي إحدى المكونات الرئيسة للعملية التعليمية والبحثية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فقد كان عليها الاضطلاع بدورها الإيجابي في دعم جودة خدمات التعلم في مؤسساتها للوفاء بمتطلبات التعليم الإلكتروني.

وفي ختام كلمته قدم "ابن معمر" الشكر لكل مكتبة عربية وكل خبير عربي متخصص في المكتبات، وقدم الرأي بالملاحظة أو المعاونة أو النقد.