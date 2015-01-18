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إندونيسيا تُقرر نقل العاصمة من جاكرتا إلى جزيرة بورنيو

البرلمان: تُعد رمزًا لهوية الدولة ومركزًا جديدًا للجذب الاقتصادي

أقر البرلمان الإندونيسي اليوم، مشروع قانون لنقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان في جزيرة بورنيو.

وأوضح وزير التخطيط الإندونيسي سوهارسو مونوارفا للبرلمان، بعد إقرار مشروع القانون، أن العاصمة الجديدة لديها وظيفة مركزية وتُعد رمزًا لهوية الدولة ومركزًا جديدًا للجذب الاقتصادي.

وينص مشروع قانون العاصمة الجديدة، الذي يوفر إطار عمل قانوني لمشروع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي يكلف 32 مليار دولار، على كيفية تمويل تطوير العاصمة وإدارتها.

وكان وزير التخطيط الإندونيسي قد أعلن أمس، أن العاصمة الجديدة سيطلق عليها اسم "نوسانتارا" وهو اسم الأرخبيل الإندونيسي باللغة الجاوية، واختاره الرئيس جوكو ويدودو.

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إندونيسيا تُقرر نقل العاصمة من جاكرتا إلى جزيرة بورنيو
سبق

أقر البرلمان الإندونيسي اليوم، مشروع قانون لنقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان في جزيرة بورنيو.

وأوضح وزير التخطيط الإندونيسي سوهارسو مونوارفا للبرلمان، بعد إقرار مشروع القانون، أن العاصمة الجديدة لديها وظيفة مركزية وتُعد رمزًا لهوية الدولة ومركزًا جديدًا للجذب الاقتصادي.

وينص مشروع قانون العاصمة الجديدة، الذي يوفر إطار عمل قانوني لمشروع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي يكلف 32 مليار دولار، على كيفية تمويل تطوير العاصمة وإدارتها.

وكان وزير التخطيط الإندونيسي قد أعلن أمس، أن العاصمة الجديدة سيطلق عليها اسم "نوسانتارا" وهو اسم الأرخبيل الإندونيسي باللغة الجاوية، واختاره الرئيس جوكو ويدودو.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:13 PM

إندونيسيا تُقرر نقل العاصمة من جاكرتا إلى جزيرة بورنيو

البرلمان: تُعد رمزًا لهوية الدولة ومركزًا جديدًا للجذب الاقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقر البرلمان الإندونيسي اليوم، مشروع قانون لنقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان في جزيرة بورنيو.

وأوضح وزير التخطيط الإندونيسي سوهارسو مونوارفا للبرلمان، بعد إقرار مشروع القانون، أن العاصمة الجديدة لديها وظيفة مركزية وتُعد رمزًا لهوية الدولة ومركزًا جديدًا للجذب الاقتصادي.

وينص مشروع قانون العاصمة الجديدة، الذي يوفر إطار عمل قانوني لمشروع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي يكلف 32 مليار دولار، على كيفية تمويل تطوير العاصمة وإدارتها.

وكان وزير التخطيط الإندونيسي قد أعلن أمس، أن العاصمة الجديدة سيطلق عليها اسم "نوسانتارا" وهو اسم الأرخبيل الإندونيسي باللغة الجاوية، واختاره الرئيس جوكو ويدودو.

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