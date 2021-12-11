حرم "سعد البراك" إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس زوجة سعد بن حمود البراك رحمهما الله جميعًا.



ويتقبل العزاء بمنزل أسرة البراك في حي الوردتين بمدينة أبها، وللتواصل والعزاء مع أبناء الفقيدة، براك البراك 0555238185،أحمد البراك 0557778969 .