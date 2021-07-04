"عون" تنظم ندوة عن دور الإعلام الأمني في دعم ضحايا الجريمة ..غدًا

يحاضر فيها "المنيع "بحضور منسوبي الكليات الأمنية والإعلامية

تنظم جمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة ندوة افتراضية مساء الاثنين القادم بعنوان دور الإعلام الأمني في دعم ضحايا الجريمة، يشارك فيها اللواء الدكتور محمد بن سليمان المنيع مساعد قائد كلية الملك فهد الأمنية سابقًا، عميد المعهد العالي للدراسات الأمنية سابقًا، إذ سيتناول التعريف بالإعلام الأمني ودوره، وضرورة التكامل بين القطاع الإعلامي والأمني لتقديم الرسائل التوعوية المطلوبة، فيما يتحدث المستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي المدرب في الظهور الإعلامي، عن دور الإعلام بوجه عام وعن الرسائل التوعوية الموجهة لضحايا الجريمة، ويدير الندوة الإعلامي سلمان المسدر.

ودعت جمعية عون منسوبي القطاعين الأمني والإعلامي ومنسوبي الكليات الأمنية وأقسام الإعلام والاتصال في الجامعات السعودية إلى التسجيل في الندوة والمشاركة بالحضور المجاني، وإثراء النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات.

يُشار إلى أن جمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة جمعية أهليةٌ سعودية متخصصة في تقديم العون النفسي والاجتماعي والقانوني والمادي لضحايا الجريمة، تشرف عليها وزارة الداخلية، وتُقام هذه الندوة ضمن جهودها التوعوية في مجال عملها واختصاصها بمساندة الكفاءات السعودية المتخصصة.