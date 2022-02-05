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الكشف عن توقيت طرح آبل هاتف "آيفون" الاقتصادي

كشفت مصادر من داخل شركة "آبل" الأمريكية عن موعد حدثها المرتقب الذي تنوي أن تكشف فيه عن إصدارها الجديد من هاتف "آيفون" الاقتصادي، بجانب إصدار جديد من حاسبات "آيباد آير" اللوحية.

ونقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر داخل "آبل" قولها إنها تنوي تنظيم حدث عالمي في 8 مارس المقبل للإعلان عن أجهزتها الجديدة.

وأوضحت المصادر أن آبل تنوي الكشف عن إصدار جديد من هواتف "آيفون إس إي" ونسخة جديدة من حاسبات "آيباد آير"، بالإضافة إلى إصدار متقدم من حواسيب "ماك ميني" المحدثة.

وتنوي أن تكشف "آبل" النقاب أيضًا عن إصدار "آي أو إس 15.4" الذي يتضمن تقنية "فيس آي دي" لفتح قفل الجهاز، حتى لو كنت مرتديًا للكمامة.

ولفتت المصادر إلى أن النسخة المحدثة من هاتف "آيفون إس إي" الاقتصادي ستتضمن تحديثات في الكاميرات والمعالجات، ودعمها تقنيات "الجيل الخامس" للاتصالات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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الكشف عن توقيت طرح آبل هاتف "آيفون" الاقتصادي
سبق

كشفت مصادر من داخل شركة "آبل" الأمريكية عن موعد حدثها المرتقب الذي تنوي أن تكشف فيه عن إصدارها الجديد من هاتف "آيفون" الاقتصادي، بجانب إصدار جديد من حاسبات "آيباد آير" اللوحية.

ونقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر داخل "آبل" قولها إنها تنوي تنظيم حدث عالمي في 8 مارس المقبل للإعلان عن أجهزتها الجديدة.

وأوضحت المصادر أن آبل تنوي الكشف عن إصدار جديد من هواتف "آيفون إس إي" ونسخة جديدة من حاسبات "آيباد آير"، بالإضافة إلى إصدار متقدم من حواسيب "ماك ميني" المحدثة.

وتنوي أن تكشف "آبل" النقاب أيضًا عن إصدار "آي أو إس 15.4" الذي يتضمن تقنية "فيس آي دي" لفتح قفل الجهاز، حتى لو كنت مرتديًا للكمامة.

ولفتت المصادر إلى أن النسخة المحدثة من هاتف "آيفون إس إي" الاقتصادي ستتضمن تحديثات في الكاميرات والمعالجات، ودعمها تقنيات "الجيل الخامس" للاتصالات.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
12:14 PM

الكشف عن توقيت طرح آبل هاتف "آيفون" الاقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر من داخل شركة "آبل" الأمريكية عن موعد حدثها المرتقب الذي تنوي أن تكشف فيه عن إصدارها الجديد من هاتف "آيفون" الاقتصادي، بجانب إصدار جديد من حاسبات "آيباد آير" اللوحية.

ونقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر داخل "آبل" قولها إنها تنوي تنظيم حدث عالمي في 8 مارس المقبل للإعلان عن أجهزتها الجديدة.

وأوضحت المصادر أن آبل تنوي الكشف عن إصدار جديد من هواتف "آيفون إس إي" ونسخة جديدة من حاسبات "آيباد آير"، بالإضافة إلى إصدار متقدم من حواسيب "ماك ميني" المحدثة.

وتنوي أن تكشف "آبل" النقاب أيضًا عن إصدار "آي أو إس 15.4" الذي يتضمن تقنية "فيس آي دي" لفتح قفل الجهاز، حتى لو كنت مرتديًا للكمامة.

ولفتت المصادر إلى أن النسخة المحدثة من هاتف "آيفون إس إي" الاقتصادي ستتضمن تحديثات في الكاميرات والمعالجات، ودعمها تقنيات "الجيل الخامس" للاتصالات.

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