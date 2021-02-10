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القمة المنتظرة تجمع الهلال والنصر .. والأهلي يلتقي الترجي

ضمن مباريات الجولة 20 من دوري ممتاز الطائرة

تنطلق، غداً الخميس، مباريات الجولة 20 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بثلاث مواجهات؛ حيث يلتقي النصر نظيره الهلال على صالة نادي النصر بالرياض عند الرابعة عصراً، ويقود اللقاء عبد اللطيف العتيق حكم أول، وعبدالرحمن الدوسري حكم ثان، ومحمد الحناكي مسجلاً.

ويواجه الترجي نظيره الأهلي على صالة وزارة الرياضة بالدمام عند 6 مساء، يقود اللقاء عبد العزيز الرميحي حكم أول، ومنصور القحطاني حكم ثان، وياسر آل إسماعيل مسجلاً.

ويلتقي الابتسام والسلام على صالة نادي الخليج بسيهات عند السادسة مساءً، ويقود اللقاء يعقوب السبت حكم أول، ومحمد الثنيان حكم ثان، وماهر المطوع مسجلاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القمة المنتظرة تجمع الهلال والنصر .. والأهلي يلتقي الترجي
سبق

تنطلق، غداً الخميس، مباريات الجولة 20 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بثلاث مواجهات؛ حيث يلتقي النصر نظيره الهلال على صالة نادي النصر بالرياض عند الرابعة عصراً، ويقود اللقاء عبد اللطيف العتيق حكم أول، وعبدالرحمن الدوسري حكم ثان، ومحمد الحناكي مسجلاً.

ويواجه الترجي نظيره الأهلي على صالة وزارة الرياضة بالدمام عند 6 مساء، يقود اللقاء عبد العزيز الرميحي حكم أول، ومنصور القحطاني حكم ثان، وياسر آل إسماعيل مسجلاً.

ويلتقي الابتسام والسلام على صالة نادي الخليج بسيهات عند السادسة مساءً، ويقود اللقاء يعقوب السبت حكم أول، ومحمد الثنيان حكم ثان، وماهر المطوع مسجلاً.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
05:47 PM

القمة المنتظرة تجمع الهلال والنصر .. والأهلي يلتقي الترجي

ضمن مباريات الجولة 20 من دوري ممتاز الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، غداً الخميس، مباريات الجولة 20 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بثلاث مواجهات؛ حيث يلتقي النصر نظيره الهلال على صالة نادي النصر بالرياض عند الرابعة عصراً، ويقود اللقاء عبد اللطيف العتيق حكم أول، وعبدالرحمن الدوسري حكم ثان، ومحمد الحناكي مسجلاً.

ويواجه الترجي نظيره الأهلي على صالة وزارة الرياضة بالدمام عند 6 مساء، يقود اللقاء عبد العزيز الرميحي حكم أول، ومنصور القحطاني حكم ثان، وياسر آل إسماعيل مسجلاً.

ويلتقي الابتسام والسلام على صالة نادي الخليج بسيهات عند السادسة مساءً، ويقود اللقاء يعقوب السبت حكم أول، ومحمد الثنيان حكم ثان، وماهر المطوع مسجلاً.

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