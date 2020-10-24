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"الصحة": تسجيل 395 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا يسجل 3204 إصابات جديدة بالعراق و695 حالة بالكويت

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجل العراق خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 3204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 449153 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10568, وسُجلت 3021 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 378209 حالات, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 60376 مصابًا، منهم 433 في العناية المركزة.
وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 120927 حالة، في حين سُجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 744 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة .
وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5194 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 870754 فحصًا.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 670 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112110 حالات .

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كورونا يسجل 3204 إصابات جديدة بالعراق و695 حالة بالكويت
سبق

سجل العراق خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 3204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 449153 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10568, وسُجلت 3021 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 378209 حالات, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 60376 مصابًا، منهم 433 في العناية المركزة.
وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 120927 حالة، في حين سُجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 744 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة .
وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5194 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 870754 فحصًا.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 670 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112110 حالات .

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
05:35 PM

كورونا يسجل 3204 إصابات جديدة بالعراق و695 حالة بالكويت

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجل العراق خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 3204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 449153 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10568, وسُجلت 3021 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 378209 حالات, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 60376 مصابًا، منهم 433 في العناية المركزة.
وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 120927 حالة، في حين سُجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 744 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة .
وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5194 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 870754 فحصًا.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 670 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112110 حالات .

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