في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة

واصل فريق برشلونة تعثره في الليغا بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 3-3 اليوم السبت على ملعب "بالايدوس"، وذلك في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



فرَّط برشلونة في فوز كان في متناوله بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها أنسو فاتي وسيرجيو بوسيكتس وممفيس ديباي في الدقائق الخامسة والـ18 والـ34، في حين نجح سلتا فيغو في قلب النتيجة، وسجل ثلاثة أهداف عن طريق إياغو إسباس (هدفين) في الدقيقتين الـ52 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ونوليتو في الدقيقة الـ74.



وبتلك النتيجة يكون برشلونة قد عجز عن تحقيق الفوز للجولة الرابعة على التوالي؛ ليواصل الابتعاد عن المقدمة باحتلاله المركز التاسع برصيد 17 نقطة، فيما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.