النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعادل يحسم مواجهة "الوحدة" و"الاتحاد" آسيويًّا..  و"أصحاب السعادة" يتصدرون المجموعة

نجح فريق الوحدة الإماراتي في تصدُّر مجموعته الآسيوية بعدما نجح لاعبوه في تسجيل هدف التعادل في مباراتهما أمام الاتحاد.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتصدر الوحدة الترتيب بـ13 نقطة، وجاء الاتحاد ثانيًا بـ11 نقطة.

وشهد شوط المباراة الأول فرصًا متبادلة بين الفريق، كانت أخطرها للاتحاد عن طريق فيلانويفا من كرة مخادعة، نجح حارس الوحدة في التصدي لها، إضافة لرأسية من رومارينهو، مرت بجوار القائم.

وشهد شوط المباراة الثاني سيطرة تامة للفريق الاتحادي؛ إذ شهد ربع الساعة الأول ثلاث فرص محققة عن طريق رومارينهو وحورمان وفيلانويفا.

ونجح اللاعب رومارينهو في تكليل جهوده بهدف رائع من تمريرة سحرية من خالد السميري في الدقيقة الـ68.

ثلاث دقائق فقط نجح بعدها أصحاب السعادة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ71 عن طريق اللاعب محمد المنحلي.

حاول لاعبو الاتحاد العودة للتقدم من جديد، وتصدى القائم لكرة ناصر الشمراني. بعد ذلك كان اللعب في منتصف الملعب بلا هجمات خطرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعادل يحسم مواجهة "الوحدة" و"الاتحاد" آسيويًّا..  و"أصحاب السعادة" يتصدرون المجموعة
سبق

نجح فريق الوحدة الإماراتي في تصدُّر مجموعته الآسيوية بعدما نجح لاعبوه في تسجيل هدف التعادل في مباراتهما أمام الاتحاد.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتصدر الوحدة الترتيب بـ13 نقطة، وجاء الاتحاد ثانيًا بـ11 نقطة.

وشهد شوط المباراة الأول فرصًا متبادلة بين الفريق، كانت أخطرها للاتحاد عن طريق فيلانويفا من كرة مخادعة، نجح حارس الوحدة في التصدي لها، إضافة لرأسية من رومارينهو، مرت بجوار القائم.

وشهد شوط المباراة الثاني سيطرة تامة للفريق الاتحادي؛ إذ شهد ربع الساعة الأول ثلاث فرص محققة عن طريق رومارينهو وحورمان وفيلانويفا.

ونجح اللاعب رومارينهو في تكليل جهوده بهدف رائع من تمريرة سحرية من خالد السميري في الدقيقة الـ68.

ثلاث دقائق فقط نجح بعدها أصحاب السعادة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ71 عن طريق اللاعب محمد المنحلي.

حاول لاعبو الاتحاد العودة للتقدم من جديد، وتصدى القائم لكرة ناصر الشمراني. بعد ذلك كان اللعب في منتصف الملعب بلا هجمات خطرة.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:17 AM

التعادل يحسم مواجهة "الوحدة" و"الاتحاد" آسيويًّا..  و"أصحاب السعادة" يتصدرون المجموعة

A A A
محمد السيّد - الرياض
12
16,705

نجح فريق الوحدة الإماراتي في تصدُّر مجموعته الآسيوية بعدما نجح لاعبوه في تسجيل هدف التعادل في مباراتهما أمام الاتحاد.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتصدر الوحدة الترتيب بـ13 نقطة، وجاء الاتحاد ثانيًا بـ11 نقطة.

وشهد شوط المباراة الأول فرصًا متبادلة بين الفريق، كانت أخطرها للاتحاد عن طريق فيلانويفا من كرة مخادعة، نجح حارس الوحدة في التصدي لها، إضافة لرأسية من رومارينهو، مرت بجوار القائم.

وشهد شوط المباراة الثاني سيطرة تامة للفريق الاتحادي؛ إذ شهد ربع الساعة الأول ثلاث فرص محققة عن طريق رومارينهو وحورمان وفيلانويفا.

ونجح اللاعب رومارينهو في تكليل جهوده بهدف رائع من تمريرة سحرية من خالد السميري في الدقيقة الـ68.

ثلاث دقائق فقط نجح بعدها أصحاب السعادة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ71 عن طريق اللاعب محمد المنحلي.

حاول لاعبو الاتحاد العودة للتقدم من جديد، وتصدى القائم لكرة ناصر الشمراني. بعد ذلك كان اللعب في منتصف الملعب بلا هجمات خطرة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,681
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,663
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,088
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,262

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة