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مبادرة مراكز التدريب الإقليمية تستقبل ما يزيد على 500 لاعب موهوب

تُقام في أربع مدن وتحت إدارة التطوير والمبادرات باتحاد القدم

استقبلت مراكز التدريب الإقليمية بمدن الرياض، المدينة المنورة، الدمام وجدة ما يزيد على 500 لاعب موهوب، في المبادرة التي دشنتها إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وتسعى مراكز التدريب الإقليمية إلى إيجاد بيئة تدريبية عالية المستوى للاعبين الصغار الذين لم يسبق لهم الانضمام للأندية والمنتخبات من خلال التجربة المفتوحة، حيث يتم استقبال المواهب الراغبين بالانضمام وفرزهم من خلال عددٍ من الاختبارات الفنية، لتأتي مراحل التطوير حتى الوصول لمستويات الاحتراف.

كما تهدف المبادرة إلى إيجاد الحلول لندرة المواهب في كرة القدم بالمملكة، إضافة إلى رفع عدد الممارسين تمشيًا مع رؤية المملكة 2030.

كذلك تهتم مراكز التدريب الإقليمية بتطوير الكفاءات العاملة، حيث يضم فريق العمل في كل مركز تدريبي 15 شخصًا من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، الذين يحملون مؤهلات عالية في مجالاتهم تتوافق مع أهداف وتطلعات المبادرة.

يُذكر أن مبادرة مراكز التدريب الإقليمية بدأت أواخر شهر أكتوبر الماضي بمركزي الدمام وجدة، أعقبهما انطلاق مركزي الرياض والمدينة المنورة منتصف شهر نوفمبر الجاري، على أن يستمر التوسع حتى يشمل جميع مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن التسجيل في المراكز لا يزال مستمرًا، وتبدأ خطواته بالدخول إلى الموقع http://saff.com.sa/rtc وملء استمارتي التسجيل والفحص الطبي للمركز المحدد، وإرسالهما بعد ذلك إلى البريد الإلكتروني المخصص والموضح في الموقع.

الاتحاد السعودي مراكز التدريب الإقليمية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مبادرة مراكز التدريب الإقليمية تستقبل ما يزيد على 500 لاعب موهوب
سبق

استقبلت مراكز التدريب الإقليمية بمدن الرياض، المدينة المنورة، الدمام وجدة ما يزيد على 500 لاعب موهوب، في المبادرة التي دشنتها إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وتسعى مراكز التدريب الإقليمية إلى إيجاد بيئة تدريبية عالية المستوى للاعبين الصغار الذين لم يسبق لهم الانضمام للأندية والمنتخبات من خلال التجربة المفتوحة، حيث يتم استقبال المواهب الراغبين بالانضمام وفرزهم من خلال عددٍ من الاختبارات الفنية، لتأتي مراحل التطوير حتى الوصول لمستويات الاحتراف.

كما تهدف المبادرة إلى إيجاد الحلول لندرة المواهب في كرة القدم بالمملكة، إضافة إلى رفع عدد الممارسين تمشيًا مع رؤية المملكة 2030.

كذلك تهتم مراكز التدريب الإقليمية بتطوير الكفاءات العاملة، حيث يضم فريق العمل في كل مركز تدريبي 15 شخصًا من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، الذين يحملون مؤهلات عالية في مجالاتهم تتوافق مع أهداف وتطلعات المبادرة.

يُذكر أن مبادرة مراكز التدريب الإقليمية بدأت أواخر شهر أكتوبر الماضي بمركزي الدمام وجدة، أعقبهما انطلاق مركزي الرياض والمدينة المنورة منتصف شهر نوفمبر الجاري، على أن يستمر التوسع حتى يشمل جميع مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن التسجيل في المراكز لا يزال مستمرًا، وتبدأ خطواته بالدخول إلى الموقع http://saff.com.sa/rtc وملء استمارتي التسجيل والفحص الطبي للمركز المحدد، وإرسالهما بعد ذلك إلى البريد الإلكتروني المخصص والموضح في الموقع.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
12:51 AM

مبادرة مراكز التدريب الإقليمية تستقبل ما يزيد على 500 لاعب موهوب

تُقام في أربع مدن وتحت إدارة التطوير والمبادرات باتحاد القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت مراكز التدريب الإقليمية بمدن الرياض، المدينة المنورة، الدمام وجدة ما يزيد على 500 لاعب موهوب، في المبادرة التي دشنتها إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وتسعى مراكز التدريب الإقليمية إلى إيجاد بيئة تدريبية عالية المستوى للاعبين الصغار الذين لم يسبق لهم الانضمام للأندية والمنتخبات من خلال التجربة المفتوحة، حيث يتم استقبال المواهب الراغبين بالانضمام وفرزهم من خلال عددٍ من الاختبارات الفنية، لتأتي مراحل التطوير حتى الوصول لمستويات الاحتراف.

كما تهدف المبادرة إلى إيجاد الحلول لندرة المواهب في كرة القدم بالمملكة، إضافة إلى رفع عدد الممارسين تمشيًا مع رؤية المملكة 2030.

كذلك تهتم مراكز التدريب الإقليمية بتطوير الكفاءات العاملة، حيث يضم فريق العمل في كل مركز تدريبي 15 شخصًا من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، الذين يحملون مؤهلات عالية في مجالاتهم تتوافق مع أهداف وتطلعات المبادرة.

يُذكر أن مبادرة مراكز التدريب الإقليمية بدأت أواخر شهر أكتوبر الماضي بمركزي الدمام وجدة، أعقبهما انطلاق مركزي الرياض والمدينة المنورة منتصف شهر نوفمبر الجاري، على أن يستمر التوسع حتى يشمل جميع مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن التسجيل في المراكز لا يزال مستمرًا، وتبدأ خطواته بالدخول إلى الموقع http://saff.com.sa/rtc وملء استمارتي التسجيل والفحص الطبي للمركز المحدد، وإرسالهما بعد ذلك إلى البريد الإلكتروني المخصص والموضح في الموقع.

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