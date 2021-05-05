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"الغامدي" يتخرج من الكلية الأمنية برتبة ملازم

تلقى الملازم أسامة بن أحمد زرعة الغامدي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.

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"الغامدي" يتخرج من الكلية الأمنية برتبة ملازم
سبق

تلقى الملازم أسامة بن أحمد زرعة الغامدي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
01:34 AM

"الغامدي" يتخرج من الكلية الأمنية برتبة ملازم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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1,415

تلقى الملازم أسامة بن أحمد زرعة الغامدي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.

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