تلقى الملازم أسامة بن أحمد زرعة الغامدي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
"الغامدي" يتخرج من الكلية الأمنية برتبة ملازم
تلقى الملازم أسامة بن أحمد زرعة الغامدي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
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"الغامدي" يتخرج من الكلية الأمنية برتبة ملازمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-05
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
01:34 AM
"الغامدي" يتخرج من الكلية الأمنية برتبة ملازم
تلقى الملازم أسامة بن أحمد زرعة الغامدي، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
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