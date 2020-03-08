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رئاسة الحرمين الشريفين توجِّه بإيقاف نظام البصمة بسبب "كورونا"

ضمن خطواتها الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس ومنع انتقاله

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإيقاف نظام البصمة مؤقتًا حتى إشعار آخر احترازيًّا.

ويأتي هذا التوجيه ضمن الخطوات الاحترازية التي تقوم بها رئاسة الحرمين الشريفين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.

فيروس كورونا الجديد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مكة المكرمة المدينة المنورة

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رئاسة الحرمين الشريفين توجِّه بإيقاف نظام البصمة بسبب "كورونا"
سبق

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإيقاف نظام البصمة مؤقتًا حتى إشعار آخر احترازيًّا.

ويأتي هذا التوجيه ضمن الخطوات الاحترازية التي تقوم بها رئاسة الحرمين الشريفين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:15 AM

رئاسة الحرمين الشريفين توجِّه بإيقاف نظام البصمة بسبب "كورونا"

ضمن خطواتها الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس ومنع انتقاله

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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379

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإيقاف نظام البصمة مؤقتًا حتى إشعار آخر احترازيًّا.

ويأتي هذا التوجيه ضمن الخطوات الاحترازية التي تقوم بها رئاسة الحرمين الشريفين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.

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