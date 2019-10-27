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تعليم حفر الباطن: لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غدًا باستثناء المدارس المتضررة

بعد أن شهدت المحافظة تقلبات جوية وأمطارًا غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد

أكدت إدارة تعليم محافظة حفر الباطن أنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غدًا الاثنين.

وقالت إدارة التعليم عبر حسابها بتويتر: بناء على ما وردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقرار اللجنة المركزية بالوزارة، فلا يوجد ما يستدعي التعليق ليوم غد الاثنين، إلا المدارس المتضررة التي أقرتها لجنة الطوارئ بالإدارة بالتنسيق مع المساعدين.

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت تقلبات جوية وأمطارًا غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد اليوم الأحد.

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تعليم حفر الباطن: لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غدًا باستثناء المدارس المتضررة
سبق

أكدت إدارة تعليم محافظة حفر الباطن أنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غدًا الاثنين.

وقالت إدارة التعليم عبر حسابها بتويتر: بناء على ما وردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقرار اللجنة المركزية بالوزارة، فلا يوجد ما يستدعي التعليق ليوم غد الاثنين، إلا المدارس المتضررة التي أقرتها لجنة الطوارئ بالإدارة بالتنسيق مع المساعدين.

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت تقلبات جوية وأمطارًا غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد اليوم الأحد.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:14 PM

تعليم حفر الباطن: لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غدًا باستثناء المدارس المتضررة

بعد أن شهدت المحافظة تقلبات جوية وأمطارًا غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
0
1,477

أكدت إدارة تعليم محافظة حفر الباطن أنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غدًا الاثنين.

وقالت إدارة التعليم عبر حسابها بتويتر: بناء على ما وردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقرار اللجنة المركزية بالوزارة، فلا يوجد ما يستدعي التعليق ليوم غد الاثنين، إلا المدارس المتضررة التي أقرتها لجنة الطوارئ بالإدارة بالتنسيق مع المساعدين.

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت تقلبات جوية وأمطارًا غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد اليوم الأحد.

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