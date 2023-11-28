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"مسام" ينتزع أكثر من 1300 لغم في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق البلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2021م، من انتزاع 1.307 ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 273 لغمًا مضادًا للدبابات، و26 لغمًا مضادًا للأفراد، و1.001 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.

ونُزع في محافظة عدن 104 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة، وفي محافظة الجوف تم نزع 184 لغمًا مضادًا للدبابات و184 ذخيرة غير متفجرة في الجوف المدينة، إضافة إلى نزع ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية اليتمة، و32 لغمًا مضادًا للدبابات تمت إزالتها في مديرية حب الشغف، كما جرى نزع لغمين اثنين مضادين للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكن فريق "مسام" من نزع 35 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة و6 عبوات ناسفة في عزلة كرش بمحافظة لحج، كما تم نزع 667 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب، ونزع 3 ذخائر غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز نزع الفريق 4 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية الوازعية، و24 لغمًا مضادًا للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات و20 ذخيرة غير متفجرة تمت إزالتها في مديرية موزع، إلى جانب نزع لغمين مضادين للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتي اثنتين غير متفجرة في مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال شهر نوفمبر إلى 5.716 لغمًا، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق مشروع "مسام" حتى الآن 290 ألفًا و353 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع أكثر من 1300 لغم في اليمن خلال أسبوع
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2021م، من انتزاع 1.307 ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 273 لغمًا مضادًا للدبابات، و26 لغمًا مضادًا للأفراد، و1.001 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.

ونُزع في محافظة عدن 104 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة، وفي محافظة الجوف تم نزع 184 لغمًا مضادًا للدبابات و184 ذخيرة غير متفجرة في الجوف المدينة، إضافة إلى نزع ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية اليتمة، و32 لغمًا مضادًا للدبابات تمت إزالتها في مديرية حب الشغف، كما جرى نزع لغمين اثنين مضادين للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكن فريق "مسام" من نزع 35 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة و6 عبوات ناسفة في عزلة كرش بمحافظة لحج، كما تم نزع 667 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب، ونزع 3 ذخائر غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز نزع الفريق 4 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية الوازعية، و24 لغمًا مضادًا للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات و20 ذخيرة غير متفجرة تمت إزالتها في مديرية موزع، إلى جانب نزع لغمين مضادين للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتي اثنتين غير متفجرة في مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال شهر نوفمبر إلى 5.716 لغمًا، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق مشروع "مسام" حتى الآن 290 ألفًا و353 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
05:30 PM

"مسام" ينتزع أكثر من 1300 لغم في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2021م، من انتزاع 1.307 ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 273 لغمًا مضادًا للدبابات، و26 لغمًا مضادًا للأفراد، و1.001 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.

ونُزع في محافظة عدن 104 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة، وفي محافظة الجوف تم نزع 184 لغمًا مضادًا للدبابات و184 ذخيرة غير متفجرة في الجوف المدينة، إضافة إلى نزع ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية اليتمة، و32 لغمًا مضادًا للدبابات تمت إزالتها في مديرية حب الشغف، كما جرى نزع لغمين اثنين مضادين للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكن فريق "مسام" من نزع 35 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة و6 عبوات ناسفة في عزلة كرش بمحافظة لحج، كما تم نزع 667 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب، ونزع 3 ذخائر غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز نزع الفريق 4 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية الوازعية، و24 لغمًا مضادًا للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات و20 ذخيرة غير متفجرة تمت إزالتها في مديرية موزع، إلى جانب نزع لغمين مضادين للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتي اثنتين غير متفجرة في مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال شهر نوفمبر إلى 5.716 لغمًا، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق مشروع "مسام" حتى الآن 290 ألفًا و353 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

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