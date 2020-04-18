النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ما زالا مفقودين.. قصة اختفاء شابين قبل 22 عامًا ترويها عائلة "الغزواني" لـ"سبق"

خرجا من منطقة شرق جازان باحثين عن العمل

لا تزال ذكريات الشقيقين مفرح ومحمد عالقة في أذهان أسرتهما، رغم مضي 22 عامًا على خروجهما من منزلهما الواقع في مركز عيبان بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، باحثين عن عمل دون عودة.

وفي تفاصيل القصة كما ترويها عائلتهما لـ"سبق" فإن الابن الأكبر مفرح أحمد يحيى الغزواني، والذي كان عمره حينها 19 عامًا، كان ينوي الذهاب إلى مدينة الطائف، بعد أن أُخبر بقبوله في السلك العسكري، وكان لا يزال طالبًا في الصف الثاني ثانوي، فقرر الذهاب لمدينة الطائف، وأخبر أبويه، طالبًا منهما اصطحاب أخيه محمد الذي يصغره بعام للذهاب معه، والبحث عن وظيفة له أيضًا، الذي كان الأخير قد توقف عن إكمال الدراسة، بعد حصوله على شهادة رابع ابتدائي، فما كان من عائلتهما إلا أن وافقت، رغم أنهما لم يكونا يريدان لمحمد الذهاب.

واستكمالاً لتفاصيل القصة؛ فقد أخذهما والدهما إلى محافظة صبيا، التي هي غالبًا ما تكون نقطة لانطلاق المسافرين في المنطقة، ومقرًا معروفًا لـ"الكدادة"، حيث توقف والدهما على قارعة أحد الطرق، ليبحث لهما عن سيارة تقلهما إلى مدينة الطائف، تأخروا كثيرًا في إيجاد سيارة، وبعد فترة من الانتظار، ذهب والدهما لمحل قريب لقضاء بعض حاجته، وأخبرهما أنه سيعود إليهما في الحال، ونوّه عليهما بإكمال البحث عن سيارة للسفر معها، وسوف يرجع إليهما ليتأكد هل وجدا سيارة، أو أنهما لا يزالا موجودين، وبعد أن قضى حاجته عاد إلى الموقع الذي كانا فيه، ولم يجدهما، ولم يدر هل وَجدا سيارة أو ما الذي حدث معهما، ولم يعلم لهما نبأَ من بعدها إلى يومنا هذا.

وعن إمكانية الحصول على صور وتفاصيل أكثر عن المفقودَين قالت "أم مفرح": إن "التصوير ذلك الوقت، لم يكن بالإمكانيات التي هي اليوم، كوجود جوالات مدعومة بكاميرات أو محلات للتصوير، وإنها لم تكن في حوزتهم إلا صورة واحدة واضحة للابن الأكبر مفرح، كانت مع أختهما محتفظة بها، وصورة أخرى لمحمد غير واضحة، ولا يوجد معهم أي صور شخصية أخرى أو نسخًا لهوياتهم، سوى "برنت" يحمل بياناتهما طلبوه سابقًا".

وبأمل وتفاؤل يعتليه الحزن والدموع، أوضحت عائلة "الغزواني" أن أملهم بالله قوي، ولم ينقطع معه حبل الدعاء والرجاء؛ في أن يعيد الله لهم ابنيهما، مناشدين عبر "سبق" مساعدتهم والوقوف لجانبهم، والبحث والإبلاغ عن أي معلومات تساعد في إيجاد المفقودَين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ما زالا مفقودين.. قصة اختفاء شابين قبل 22 عامًا ترويها عائلة "الغزواني" لـ"سبق"
سبق

لا تزال ذكريات الشقيقين مفرح ومحمد عالقة في أذهان أسرتهما، رغم مضي 22 عامًا على خروجهما من منزلهما الواقع في مركز عيبان بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، باحثين عن عمل دون عودة.

وفي تفاصيل القصة كما ترويها عائلتهما لـ"سبق" فإن الابن الأكبر مفرح أحمد يحيى الغزواني، والذي كان عمره حينها 19 عامًا، كان ينوي الذهاب إلى مدينة الطائف، بعد أن أُخبر بقبوله في السلك العسكري، وكان لا يزال طالبًا في الصف الثاني ثانوي، فقرر الذهاب لمدينة الطائف، وأخبر أبويه، طالبًا منهما اصطحاب أخيه محمد الذي يصغره بعام للذهاب معه، والبحث عن وظيفة له أيضًا، الذي كان الأخير قد توقف عن إكمال الدراسة، بعد حصوله على شهادة رابع ابتدائي، فما كان من عائلتهما إلا أن وافقت، رغم أنهما لم يكونا يريدان لمحمد الذهاب.

واستكمالاً لتفاصيل القصة؛ فقد أخذهما والدهما إلى محافظة صبيا، التي هي غالبًا ما تكون نقطة لانطلاق المسافرين في المنطقة، ومقرًا معروفًا لـ"الكدادة"، حيث توقف والدهما على قارعة أحد الطرق، ليبحث لهما عن سيارة تقلهما إلى مدينة الطائف، تأخروا كثيرًا في إيجاد سيارة، وبعد فترة من الانتظار، ذهب والدهما لمحل قريب لقضاء بعض حاجته، وأخبرهما أنه سيعود إليهما في الحال، ونوّه عليهما بإكمال البحث عن سيارة للسفر معها، وسوف يرجع إليهما ليتأكد هل وجدا سيارة، أو أنهما لا يزالا موجودين، وبعد أن قضى حاجته عاد إلى الموقع الذي كانا فيه، ولم يجدهما، ولم يدر هل وَجدا سيارة أو ما الذي حدث معهما، ولم يعلم لهما نبأَ من بعدها إلى يومنا هذا.

وعن إمكانية الحصول على صور وتفاصيل أكثر عن المفقودَين قالت "أم مفرح": إن "التصوير ذلك الوقت، لم يكن بالإمكانيات التي هي اليوم، كوجود جوالات مدعومة بكاميرات أو محلات للتصوير، وإنها لم تكن في حوزتهم إلا صورة واحدة واضحة للابن الأكبر مفرح، كانت مع أختهما محتفظة بها، وصورة أخرى لمحمد غير واضحة، ولا يوجد معهم أي صور شخصية أخرى أو نسخًا لهوياتهم، سوى "برنت" يحمل بياناتهما طلبوه سابقًا".

وبأمل وتفاؤل يعتليه الحزن والدموع، أوضحت عائلة "الغزواني" أن أملهم بالله قوي، ولم ينقطع معه حبل الدعاء والرجاء؛ في أن يعيد الله لهم ابنيهما، مناشدين عبر "سبق" مساعدتهم والوقوف لجانبهم، والبحث والإبلاغ عن أي معلومات تساعد في إيجاد المفقودَين.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
07:22 PM

ما زالا مفقودين.. قصة اختفاء شابين قبل 22 عامًا ترويها عائلة "الغزواني" لـ"سبق"

خرجا من منطقة شرق جازان باحثين عن العمل

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
19
31,005

لا تزال ذكريات الشقيقين مفرح ومحمد عالقة في أذهان أسرتهما، رغم مضي 22 عامًا على خروجهما من منزلهما الواقع في مركز عيبان بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، باحثين عن عمل دون عودة.

وفي تفاصيل القصة كما ترويها عائلتهما لـ"سبق" فإن الابن الأكبر مفرح أحمد يحيى الغزواني، والذي كان عمره حينها 19 عامًا، كان ينوي الذهاب إلى مدينة الطائف، بعد أن أُخبر بقبوله في السلك العسكري، وكان لا يزال طالبًا في الصف الثاني ثانوي، فقرر الذهاب لمدينة الطائف، وأخبر أبويه، طالبًا منهما اصطحاب أخيه محمد الذي يصغره بعام للذهاب معه، والبحث عن وظيفة له أيضًا، الذي كان الأخير قد توقف عن إكمال الدراسة، بعد حصوله على شهادة رابع ابتدائي، فما كان من عائلتهما إلا أن وافقت، رغم أنهما لم يكونا يريدان لمحمد الذهاب.

واستكمالاً لتفاصيل القصة؛ فقد أخذهما والدهما إلى محافظة صبيا، التي هي غالبًا ما تكون نقطة لانطلاق المسافرين في المنطقة، ومقرًا معروفًا لـ"الكدادة"، حيث توقف والدهما على قارعة أحد الطرق، ليبحث لهما عن سيارة تقلهما إلى مدينة الطائف، تأخروا كثيرًا في إيجاد سيارة، وبعد فترة من الانتظار، ذهب والدهما لمحل قريب لقضاء بعض حاجته، وأخبرهما أنه سيعود إليهما في الحال، ونوّه عليهما بإكمال البحث عن سيارة للسفر معها، وسوف يرجع إليهما ليتأكد هل وجدا سيارة، أو أنهما لا يزالا موجودين، وبعد أن قضى حاجته عاد إلى الموقع الذي كانا فيه، ولم يجدهما، ولم يدر هل وَجدا سيارة أو ما الذي حدث معهما، ولم يعلم لهما نبأَ من بعدها إلى يومنا هذا.

وعن إمكانية الحصول على صور وتفاصيل أكثر عن المفقودَين قالت "أم مفرح": إن "التصوير ذلك الوقت، لم يكن بالإمكانيات التي هي اليوم، كوجود جوالات مدعومة بكاميرات أو محلات للتصوير، وإنها لم تكن في حوزتهم إلا صورة واحدة واضحة للابن الأكبر مفرح، كانت مع أختهما محتفظة بها، وصورة أخرى لمحمد غير واضحة، ولا يوجد معهم أي صور شخصية أخرى أو نسخًا لهوياتهم، سوى "برنت" يحمل بياناتهما طلبوه سابقًا".

وبأمل وتفاؤل يعتليه الحزن والدموع، أوضحت عائلة "الغزواني" أن أملهم بالله قوي، ولم ينقطع معه حبل الدعاء والرجاء؛ في أن يعيد الله لهم ابنيهما، مناشدين عبر "سبق" مساعدتهم والوقوف لجانبهم، والبحث والإبلاغ عن أي معلومات تساعد في إيجاد المفقودَين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,270
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,386

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة