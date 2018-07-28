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"حامدي " يغادر إلى طوكيو.. والأمل ميدالية أولمبية

الشهري تقدم المودعين

تقدم الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه المودعين للبطل طارق حامدي الذي غادر عصر اليوم مدينة الرياض متوجهاً إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك حامدي في منافسات القتال فوق وزن 75 كجم يوم 7 أغسطس المقبل.

وغادر برفقة حامدي المدرب منير الفقير واللاعب فهد الخثعمي وتواجد في وداعه بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض المدير التنفيذي خالد الغميز ومدير إدارة المنتخبات سعد الصقعبي والإداري محمد الداوودي.

وأعطى الدكتور مشرف الشهري بعض التوجيهات للاعب ومرافقيه قبيل المغادرة وتمنى لهم التوفيق في هذه المشاركة الأولمبية والتتويج بالذهب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"حامدي " يغادر إلى طوكيو.. والأمل ميدالية أولمبية
سبق

تقدم الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه المودعين للبطل طارق حامدي الذي غادر عصر اليوم مدينة الرياض متوجهاً إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك حامدي في منافسات القتال فوق وزن 75 كجم يوم 7 أغسطس المقبل.

وغادر برفقة حامدي المدرب منير الفقير واللاعب فهد الخثعمي وتواجد في وداعه بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض المدير التنفيذي خالد الغميز ومدير إدارة المنتخبات سعد الصقعبي والإداري محمد الداوودي.

وأعطى الدكتور مشرف الشهري بعض التوجيهات للاعب ومرافقيه قبيل المغادرة وتمنى لهم التوفيق في هذه المشاركة الأولمبية والتتويج بالذهب.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
08:54 PM

"حامدي " يغادر إلى طوكيو.. والأمل ميدالية أولمبية

الشهري تقدم المودعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدم الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه المودعين للبطل طارق حامدي الذي غادر عصر اليوم مدينة الرياض متوجهاً إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك حامدي في منافسات القتال فوق وزن 75 كجم يوم 7 أغسطس المقبل.

وغادر برفقة حامدي المدرب منير الفقير واللاعب فهد الخثعمي وتواجد في وداعه بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض المدير التنفيذي خالد الغميز ومدير إدارة المنتخبات سعد الصقعبي والإداري محمد الداوودي.

وأعطى الدكتور مشرف الشهري بعض التوجيهات للاعب ومرافقيه قبيل المغادرة وتمنى لهم التوفيق في هذه المشاركة الأولمبية والتتويج بالذهب.

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