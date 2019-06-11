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أمير القصيم يوجّه بمنع مسيرات الزيجات.. وعقوبات بحق المخالفين

تتسبب في تعطيل ومضايقة المارة

وجّه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، شرطة المنطقة بمنع مسيرات الزيجات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بصفة فورية، بما يشمل السائقين والمركبات، وإبلاغ ملاك قصور الأفراح والاستراحات بإخطار المستأجرين خطياً بذلك.

وقال أمير المنطقة: لوحظ في مناسبات الزيجات من القيام بمسيرات لقصور الأفراح مما كان سبباً للتذمر والتضييق على الكثير من المواطنين من تعطيل لمصالحهم بإغلاق الطرقات ومضايقة للمارة والاستهتار بالأرواح وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين من مواطنين ومقيمين وعدم الاحترام للأنظمة والتعليمات المرعية.

وأكد أمير القصيم أن استفحال مثل تلك التصرفات التي أصبحت ظاهرة تؤذي الجميع، يستوجب تطبيق العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية سواء على المركبات أو على سائقيها.

وشدد على استمرار المتابعة وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية المتاحة، وضمن النشرات الأمنية الدورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير القصيم يوجّه بمنع مسيرات الزيجات.. وعقوبات بحق المخالفين
سبق

وجّه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، شرطة المنطقة بمنع مسيرات الزيجات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بصفة فورية، بما يشمل السائقين والمركبات، وإبلاغ ملاك قصور الأفراح والاستراحات بإخطار المستأجرين خطياً بذلك.

وقال أمير المنطقة: لوحظ في مناسبات الزيجات من القيام بمسيرات لقصور الأفراح مما كان سبباً للتذمر والتضييق على الكثير من المواطنين من تعطيل لمصالحهم بإغلاق الطرقات ومضايقة للمارة والاستهتار بالأرواح وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين من مواطنين ومقيمين وعدم الاحترام للأنظمة والتعليمات المرعية.

وأكد أمير القصيم أن استفحال مثل تلك التصرفات التي أصبحت ظاهرة تؤذي الجميع، يستوجب تطبيق العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية سواء على المركبات أو على سائقيها.

وشدد على استمرار المتابعة وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية المتاحة، وضمن النشرات الأمنية الدورية.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
04:38 PM

أمير القصيم يوجّه بمنع مسيرات الزيجات.. وعقوبات بحق المخالفين

تتسبب في تعطيل ومضايقة المارة

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بدر العتيبي - القصيم
7
8,161

وجّه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، شرطة المنطقة بمنع مسيرات الزيجات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بصفة فورية، بما يشمل السائقين والمركبات، وإبلاغ ملاك قصور الأفراح والاستراحات بإخطار المستأجرين خطياً بذلك.

وقال أمير المنطقة: لوحظ في مناسبات الزيجات من القيام بمسيرات لقصور الأفراح مما كان سبباً للتذمر والتضييق على الكثير من المواطنين من تعطيل لمصالحهم بإغلاق الطرقات ومضايقة للمارة والاستهتار بالأرواح وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين من مواطنين ومقيمين وعدم الاحترام للأنظمة والتعليمات المرعية.

وأكد أمير القصيم أن استفحال مثل تلك التصرفات التي أصبحت ظاهرة تؤذي الجميع، يستوجب تطبيق العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية سواء على المركبات أو على سائقيها.

وشدد على استمرار المتابعة وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية المتاحة، وضمن النشرات الأمنية الدورية.

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