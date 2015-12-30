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قابل للطي.. تسريبات جديدة حول هاتف "أبل" الجديد

بروسر: سيأتي بتصميم شبيه لـ"سامسونغ" من طراز "زد فليب"

كشفت تسريبات حديثة، أن شركة "أبل" تعمل على هاتف جديد بتصميم لم يسبق أن قدمته في هواتف "آيفون" الخاصة بها.

ونشر موقع مجلة "فوربس" الأميركية مقطع فيديو للمتخصص في التسريبات التقنية، جون بروسر؛ الذي كشف أن "أبل" تختبر حالياً هاتف "آيفون" جديداً قابلاً للطي.

وحسبما ذكر بروسر؛ فإن هاتف "آيفون" الجديد سيأتي بتصميم شبيه بهاتف "سامسونغ" من طراز "زد فليب".

وأضاف بروسر؛ أن "أبل" تختبر في الوقت الراهن متانة المفصل الخاص بالهاتف القابل للطي، وذلك لأهمية ذلك الجزء في مثل هذه الفئة من الأجهزة.

ولفت بروسر؛ إلى أن الهاتف الجديد سيدعم شاشة بتقنية "أوليد"، مشيراً إلى أن "أبل" اختبرت أيضاً هاتفاً بشاشة مزدوجة.

وفيما يتعلق بموعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق، بيّن بروسر؛ أن "أبل" قد تطلقه في سبتمبر 2022، مشدداً على أن هذا التاريخ قد يتغيّر وفق العقبات التي قد تظهر في مرحلة التصنيع.

شركة أبل أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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قابل للطي.. تسريبات جديدة حول هاتف "أبل" الجديد
سبق

كشفت تسريبات حديثة، أن شركة "أبل" تعمل على هاتف جديد بتصميم لم يسبق أن قدمته في هواتف "آيفون" الخاصة بها.

ونشر موقع مجلة "فوربس" الأميركية مقطع فيديو للمتخصص في التسريبات التقنية، جون بروسر؛ الذي كشف أن "أبل" تختبر حالياً هاتف "آيفون" جديداً قابلاً للطي.

وحسبما ذكر بروسر؛ فإن هاتف "آيفون" الجديد سيأتي بتصميم شبيه بهاتف "سامسونغ" من طراز "زد فليب".

وأضاف بروسر؛ أن "أبل" تختبر في الوقت الراهن متانة المفصل الخاص بالهاتف القابل للطي، وذلك لأهمية ذلك الجزء في مثل هذه الفئة من الأجهزة.

ولفت بروسر؛ إلى أن الهاتف الجديد سيدعم شاشة بتقنية "أوليد"، مشيراً إلى أن "أبل" اختبرت أيضاً هاتفاً بشاشة مزدوجة.

وفيما يتعلق بموعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق، بيّن بروسر؛ أن "أبل" قد تطلقه في سبتمبر 2022، مشدداً على أن هذا التاريخ قد يتغيّر وفق العقبات التي قد تظهر في مرحلة التصنيع.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
09:29 AM

قابل للطي.. تسريبات جديدة حول هاتف "أبل" الجديد

بروسر: سيأتي بتصميم شبيه لـ"سامسونغ" من طراز "زد فليب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات حديثة، أن شركة "أبل" تعمل على هاتف جديد بتصميم لم يسبق أن قدمته في هواتف "آيفون" الخاصة بها.

ونشر موقع مجلة "فوربس" الأميركية مقطع فيديو للمتخصص في التسريبات التقنية، جون بروسر؛ الذي كشف أن "أبل" تختبر حالياً هاتف "آيفون" جديداً قابلاً للطي.

وحسبما ذكر بروسر؛ فإن هاتف "آيفون" الجديد سيأتي بتصميم شبيه بهاتف "سامسونغ" من طراز "زد فليب".

وأضاف بروسر؛ أن "أبل" تختبر في الوقت الراهن متانة المفصل الخاص بالهاتف القابل للطي، وذلك لأهمية ذلك الجزء في مثل هذه الفئة من الأجهزة.

ولفت بروسر؛ إلى أن الهاتف الجديد سيدعم شاشة بتقنية "أوليد"، مشيراً إلى أن "أبل" اختبرت أيضاً هاتفاً بشاشة مزدوجة.

وفيما يتعلق بموعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق، بيّن بروسر؛ أن "أبل" قد تطلقه في سبتمبر 2022، مشدداً على أن هذا التاريخ قد يتغيّر وفق العقبات التي قد تظهر في مرحلة التصنيع.

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