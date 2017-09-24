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شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن

مركبات تزينت وتفاعل كبير للمواطنين..أعلام ولافتات مزينة بأجمل العبارات

انطلقت، أمس الخميس، بمحافظه شرورة فعالية مسيرة بعنوان "قافلة البيارق الخضراء" تحت شعار "هي لنا دار"؛ وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني (٩١) من تنظيم إدارة التعليم بالمحافظه وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية.

وقد زينت المركبات بأعلام الوطن وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وشهدت المسيرة تواجدًا وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين الذين حضروا حاملين الأعلام ولافتات مزينة بأجمل العبارات الوطنية على جنبات الطريق للاحتفال باليوم الوطني ٩١.

يُذكر أن محافظة شروره استعدت للاحتفال باليوم الوطني ٩١ بباكورة من فعاليات التراثية والترفيهية المتنوعة تحت تنظيم بلدية شرورة وبلدية الوديعة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية؛ حيث قامت بلدية شرورة بتركيب ٢٠٠٠ علم وتزيين ١٠٠٠ عمود بليات الزينة وتهيئه المنتزهات والحدائق والمماشي والميادين وتوزيع هدايا ٣٠٠٠ ألف هدية في داور نجران وداور المحافظه ومداخل منتزه الملك عبدالعزيز وتزيين المداخل والميادين ب٢٠٠٠٠ ألف وردة وتركيب ٢٠ لوحة بهذة المناسبة.

كما قامت بلدية الوديعة بتركيب ٥٠٠ علم وتزيين ٣٥٠ عمودًا بليات الزينة وتهيئة المنتزهات والحدائق والمماشي والميادين لاستقبال الزائرين وتركيب ١٢ لوحة بهذة المناسبة وتزينين دوار المصمك بالإنارة وليات الزينة باللون الأخضر والأبيض، كما تم تركيب صورة الملك عبدالعزيز والملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ميدان الرؤية.

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شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن
سبق

انطلقت، أمس الخميس، بمحافظه شرورة فعالية مسيرة بعنوان "قافلة البيارق الخضراء" تحت شعار "هي لنا دار"؛ وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني (٩١) من تنظيم إدارة التعليم بالمحافظه وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية.

وقد زينت المركبات بأعلام الوطن وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وشهدت المسيرة تواجدًا وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين الذين حضروا حاملين الأعلام ولافتات مزينة بأجمل العبارات الوطنية على جنبات الطريق للاحتفال باليوم الوطني ٩١.

يُذكر أن محافظة شروره استعدت للاحتفال باليوم الوطني ٩١ بباكورة من فعاليات التراثية والترفيهية المتنوعة تحت تنظيم بلدية شرورة وبلدية الوديعة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية؛ حيث قامت بلدية شرورة بتركيب ٢٠٠٠ علم وتزيين ١٠٠٠ عمود بليات الزينة وتهيئه المنتزهات والحدائق والمماشي والميادين وتوزيع هدايا ٣٠٠٠ ألف هدية في داور نجران وداور المحافظه ومداخل منتزه الملك عبدالعزيز وتزيين المداخل والميادين ب٢٠٠٠٠ ألف وردة وتركيب ٢٠ لوحة بهذة المناسبة.

كما قامت بلدية الوديعة بتركيب ٥٠٠ علم وتزيين ٣٥٠ عمودًا بليات الزينة وتهيئة المنتزهات والحدائق والمماشي والميادين لاستقبال الزائرين وتركيب ١٢ لوحة بهذة المناسبة وتزينين دوار المصمك بالإنارة وليات الزينة باللون الأخضر والأبيض، كما تم تركيب صورة الملك عبدالعزيز والملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ميدان الرؤية.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
04:25 PM

شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن

مركبات تزينت وتفاعل كبير للمواطنين..أعلام ولافتات مزينة بأجمل العبارات

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بندر آل عوض - شرورة
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انطلقت، أمس الخميس، بمحافظه شرورة فعالية مسيرة بعنوان "قافلة البيارق الخضراء" تحت شعار "هي لنا دار"؛ وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني (٩١) من تنظيم إدارة التعليم بالمحافظه وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية.

وقد زينت المركبات بأعلام الوطن وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وشهدت المسيرة تواجدًا وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين الذين حضروا حاملين الأعلام ولافتات مزينة بأجمل العبارات الوطنية على جنبات الطريق للاحتفال باليوم الوطني ٩١.

يُذكر أن محافظة شروره استعدت للاحتفال باليوم الوطني ٩١ بباكورة من فعاليات التراثية والترفيهية المتنوعة تحت تنظيم بلدية شرورة وبلدية الوديعة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية؛ حيث قامت بلدية شرورة بتركيب ٢٠٠٠ علم وتزيين ١٠٠٠ عمود بليات الزينة وتهيئه المنتزهات والحدائق والمماشي والميادين وتوزيع هدايا ٣٠٠٠ ألف هدية في داور نجران وداور المحافظه ومداخل منتزه الملك عبدالعزيز وتزيين المداخل والميادين ب٢٠٠٠٠ ألف وردة وتركيب ٢٠ لوحة بهذة المناسبة.

كما قامت بلدية الوديعة بتركيب ٥٠٠ علم وتزيين ٣٥٠ عمودًا بليات الزينة وتهيئة المنتزهات والحدائق والمماشي والميادين لاستقبال الزائرين وتركيب ١٢ لوحة بهذة المناسبة وتزينين دوار المصمك بالإنارة وليات الزينة باللون الأخضر والأبيض، كما تم تركيب صورة الملك عبدالعزيز والملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ميدان الرؤية.

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