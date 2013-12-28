زلزال بقوة 6.8 درجات يقع قبالة ساحل تشيلي

لا خسائر مادية أو بشرية.. ولا تسونامي

ضرب زلزال قوته 6.8 درجات قبالة ساحل جنوب ووسط تشيلي اليوم، حسب ما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بُعد حوالى 163 كيلومترًا إلى الغرب والشمال الغربي من فالديفيا في المحيط الهادي.

ولم ترد تقارير فورية عن حدوث خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات مد عالية (تسونامي) جراء الزلزال.