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تحتضنها واجهة الرياض.. انطلاق بطولة شتاء الرياض للبلوت

بمشاركة نسائية وبجوائز 2 مليون ريال

بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية وبإشراف الهيئة العامة للترفيه، وبمشاركة لأول مرة للعنصرالنسائي تنطلق اليوم (الخميس) بطولة شتاء الرياض للبلوت وتقام البطولة في واجهة الرياض (من 13 فبراير- 22 فبراير الجاري).
وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بحسابه في «تويتر» أمس عدد المشاركين في البطولة، والذي وصل للرقم 18 ألف مشارك، وتبلغ قيمة جوائزها مليوني ريال للفائزين.

ويقود البطولة أكثرمن 600 حكم.

الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية الهيئة العامة للترفيه بطولة شتاء الرياض للبلوت

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحتضنها واجهة الرياض.. انطلاق بطولة شتاء الرياض للبلوت
سبق

بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية وبإشراف الهيئة العامة للترفيه، وبمشاركة لأول مرة للعنصرالنسائي تنطلق اليوم (الخميس) بطولة شتاء الرياض للبلوت وتقام البطولة في واجهة الرياض (من 13 فبراير- 22 فبراير الجاري).
وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بحسابه في «تويتر» أمس عدد المشاركين في البطولة، والذي وصل للرقم 18 ألف مشارك، وتبلغ قيمة جوائزها مليوني ريال للفائزين.

ويقود البطولة أكثرمن 600 حكم.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
02:45 PM

تحتضنها واجهة الرياض.. انطلاق بطولة شتاء الرياض للبلوت

بمشاركة نسائية وبجوائز 2 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية وبإشراف الهيئة العامة للترفيه، وبمشاركة لأول مرة للعنصرالنسائي تنطلق اليوم (الخميس) بطولة شتاء الرياض للبلوت وتقام البطولة في واجهة الرياض (من 13 فبراير- 22 فبراير الجاري).
وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بحسابه في «تويتر» أمس عدد المشاركين في البطولة، والذي وصل للرقم 18 ألف مشارك، وتبلغ قيمة جوائزها مليوني ريال للفائزين.

ويقود البطولة أكثرمن 600 حكم.

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