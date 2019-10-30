بالفيديو.. "العرفج": ظاهرة "فيحان" تستحق الدراسة من قِبل مراكز البحث الإعلامية

أكد أن "النصر" لو يلعب بالروح نفسها التي يلعب بها أمام "الهلال" لأخذ الدوري

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن هناك ظاهرة تستحق الدراسة من قِبل أقسام الإعلام بالجامعات ومراكز البحث الإعلامية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن النصر لو يلعب جميع مبارياته بالروح نفسها التي يلعب بها أمام الهلال لحصل على الدوري.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة الأسبوعية مساء كل أربعاء ببرنامج "يا هلا بالعرفج" على شاشة قناة "روتانا خليجية" مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".

بداية، أوضح "العرفج" أن ارتفاع سوق ملكية أسهم الأجانب إلى 9 % مؤشر لثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد السعودي، كما أن تصريحات وزير الطاقة حول طرح ‫أرامكو مبشرة، وقال: سعيد بتصريحه بأن برنامج ‫كفاءة الطاقة خفّض الاستهلاك بنسبة 8 %.

كما أكد عامل المعرفة أن نجاح ‫"هيئة الترفيه" لا يزال في المقدمة، والبوليفارد حديث الناس. مشيرًا إلى أن لائحة الذوق العام ستغيِّر بعض سلوكيات المجتمع؛ لتحدث تغييرات نوعية في التصرفات والسلوكيات العامة.

وعن مبادرة الاستثمار أوضح "العرفج" أنه لا حديث يعلو فوق الحديث عن ‫"دافوس الصحراء"، وذلك بنوعية ضيوفه، وبنوعية تصريحاتهم الخطيرة عن ‫السعودية!

