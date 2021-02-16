النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الرياض يشدّد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية: لنحافظ على المكتسبات

نوه باستراتيجية التطوير خلال ترؤسه جلسة مجلس المنطقة اليوم عبر الاتصال المرئي

نوّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة، بما تم إعلانه مؤخراً من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد، حيال الكشف عن استراتيجية تطوير مدينة الرياض التي ستصبح من أكبر عشر مدن اقتصادية على مستوى العالم، وكذلك ما صدر بشأن تطوير منظومة التشريعات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، جلسة المجلس الأولى لدورته الثالثة لعام 1442هـ عبر الاتصال المرئي.

وأكد أمير الرياض، خلال الجلسة، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في ظلّ الجهود التي اتخذتها الحكومة الرشيدة في هذا الشأن.

وشهدت الجلسة استعراض جدول أعمال الجلسة الذي تضمن محضر اجتماع الدورة السابقة "الثانية" لعام 1442هـ والمنعقدة في 16/ 4/ 1442هـ وما صدر من توصيات وقرارات حيالها.

وتمت مناقشة ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن عدداً من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بالنواحي التنموية والخدمية بالإضافة لمتابعة موضوع مؤشر أداء أعمال الجهات الخدمية التي تعمل في مدينة الرياض من خلال إصدار مؤشرات شهرية لأداء هذه الجهات والإعلان عنها، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الأعمال والشفافية وتحقيق أعلى المعايير المحاسبية.

واطلع المجلس على التقرير النهائي الخاص بالنتائج والمستهدفات التي تحققت ولله الحمد من مبادرة أمير منطقة الرياض "تعلم من منزلك" لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود بأجهزة لوحية لتمكينهم من مواصلة تعليمهم، بالإضافة لاستعراض المجلس لعدد من الموضوعات الاقتصادية والصحية والبيئية والثقافية والإعلامية، وكذلك الاطلاع على البرامج والمشاريع المتعلقة بلجنة شؤون الأسرة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، والنظر في التقارير المقدمة عن عدد من البرامج والزيارات التي نفذتها اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع، شكر الأمير فيصل بن بندر أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة.

وأوضح أمين مجلس المنطقة المكلف عادل الحمدان، أن أمير منطقة الرياض يولي المنطقة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والعمل على تحقيق جوانب التنمية لخدمة أهالي المنطقة.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض يشدّد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية: لنحافظ على المكتسبات
سبق

نوّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة، بما تم إعلانه مؤخراً من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد، حيال الكشف عن استراتيجية تطوير مدينة الرياض التي ستصبح من أكبر عشر مدن اقتصادية على مستوى العالم، وكذلك ما صدر بشأن تطوير منظومة التشريعات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، جلسة المجلس الأولى لدورته الثالثة لعام 1442هـ عبر الاتصال المرئي.

وأكد أمير الرياض، خلال الجلسة، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في ظلّ الجهود التي اتخذتها الحكومة الرشيدة في هذا الشأن.

وشهدت الجلسة استعراض جدول أعمال الجلسة الذي تضمن محضر اجتماع الدورة السابقة "الثانية" لعام 1442هـ والمنعقدة في 16/ 4/ 1442هـ وما صدر من توصيات وقرارات حيالها.

وتمت مناقشة ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن عدداً من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بالنواحي التنموية والخدمية بالإضافة لمتابعة موضوع مؤشر أداء أعمال الجهات الخدمية التي تعمل في مدينة الرياض من خلال إصدار مؤشرات شهرية لأداء هذه الجهات والإعلان عنها، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الأعمال والشفافية وتحقيق أعلى المعايير المحاسبية.

واطلع المجلس على التقرير النهائي الخاص بالنتائج والمستهدفات التي تحققت ولله الحمد من مبادرة أمير منطقة الرياض "تعلم من منزلك" لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود بأجهزة لوحية لتمكينهم من مواصلة تعليمهم، بالإضافة لاستعراض المجلس لعدد من الموضوعات الاقتصادية والصحية والبيئية والثقافية والإعلامية، وكذلك الاطلاع على البرامج والمشاريع المتعلقة بلجنة شؤون الأسرة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، والنظر في التقارير المقدمة عن عدد من البرامج والزيارات التي نفذتها اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع، شكر الأمير فيصل بن بندر أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة.

وأوضح أمين مجلس المنطقة المكلف عادل الحمدان، أن أمير منطقة الرياض يولي المنطقة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والعمل على تحقيق جوانب التنمية لخدمة أهالي المنطقة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
03:44 PM

أمير الرياض يشدّد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية: لنحافظ على المكتسبات

نوه باستراتيجية التطوير خلال ترؤسه جلسة مجلس المنطقة اليوم عبر الاتصال المرئي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
517

نوّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة، بما تم إعلانه مؤخراً من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد، حيال الكشف عن استراتيجية تطوير مدينة الرياض التي ستصبح من أكبر عشر مدن اقتصادية على مستوى العالم، وكذلك ما صدر بشأن تطوير منظومة التشريعات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، جلسة المجلس الأولى لدورته الثالثة لعام 1442هـ عبر الاتصال المرئي.

وأكد أمير الرياض، خلال الجلسة، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في ظلّ الجهود التي اتخذتها الحكومة الرشيدة في هذا الشأن.

وشهدت الجلسة استعراض جدول أعمال الجلسة الذي تضمن محضر اجتماع الدورة السابقة "الثانية" لعام 1442هـ والمنعقدة في 16/ 4/ 1442هـ وما صدر من توصيات وقرارات حيالها.

وتمت مناقشة ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن عدداً من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بالنواحي التنموية والخدمية بالإضافة لمتابعة موضوع مؤشر أداء أعمال الجهات الخدمية التي تعمل في مدينة الرياض من خلال إصدار مؤشرات شهرية لأداء هذه الجهات والإعلان عنها، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الأعمال والشفافية وتحقيق أعلى المعايير المحاسبية.

واطلع المجلس على التقرير النهائي الخاص بالنتائج والمستهدفات التي تحققت ولله الحمد من مبادرة أمير منطقة الرياض "تعلم من منزلك" لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود بأجهزة لوحية لتمكينهم من مواصلة تعليمهم، بالإضافة لاستعراض المجلس لعدد من الموضوعات الاقتصادية والصحية والبيئية والثقافية والإعلامية، وكذلك الاطلاع على البرامج والمشاريع المتعلقة بلجنة شؤون الأسرة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، والنظر في التقارير المقدمة عن عدد من البرامج والزيارات التي نفذتها اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع، شكر الأمير فيصل بن بندر أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة.

وأوضح أمين مجلس المنطقة المكلف عادل الحمدان، أن أمير منطقة الرياض يولي المنطقة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والعمل على تحقيق جوانب التنمية لخدمة أهالي المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,858
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,509

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة