مع تحرك "الجانحة".. كم يومًا يكفي لإنهاء تكدّس السفن في قناة السويس؟

إمكانية تشغيل القناة على مدى 24 ساعة دون توقف.. إلى البحيرات أولًا

كشف مصدر مطلع بهيئة قناة السويس، أن عملية إنهاء تكدس السفن المنتظرة لعبور قناة السويس؛ سيستغرق أربعة أيام.

وأضاف المصدر، أن الملاحة بقناة السويس، سيتم استئنافها فور تعويم السفينة البنمية إلى منطقة البحيرات لفحصها.

وأشار، وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى إمكانية تشغيل القناة على مدى الأربع والعشرين ساعة دون توقف؛ لتفويج السفن تباعًا.

وبدأت السفن المنتظرة التي يبلغ عددها نحو 370 سفينة في اتخاذ وضع الاستعداد، للتحرك فور السماح لها بذلك، بعد تهيئة المجرى الملاحي للقناة.

وبيّن أن من المقرر تحريك السفن المنتظرة في منطقة البحيرات أولًا إلى وجهتها جنوبًا نحو خليج السويس؛ وذلك قبل تحريك سفن القافلة الشمالية المتجهة إلى ميناء بورسعيد.

وكانت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن قد قالت في تغريدة على "تويتر"، إنه تم بدء إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر جيفن"، الاثنين، وإنه يجري حاليًا تأمينها.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجارٍ حاليًا قَطْر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة؛ للتأكد من صلاحيتها للتحرك.

السفينة الجانحة

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة، بنجاح، بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.

وحسب "ربيع"؛ فقد تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشاطئ بمسافة 102 متر، بدلًا من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى، مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الحادية عشرة والنصف صباحًا، ليصل إلى مترين؛ بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح في منتصف المجرى الملاحي.