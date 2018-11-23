النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 32 خلال الـ24 ساعة الماضية

400 ألف مستفيد من الحملة التطوعية "مع بعض الخير يكثر" خلال 2021

"الجبير": العمل الخيري قطع شوطًا كبيرًا في المملكة بدعم وتوجيه من القيادة

قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير: إن العمل الخيري والتطوعي ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030، وقد قطع شوطًا كبيرًا في المملكة؛ بدعم وتوجيه من القيادة، وهو ما بات ملموساً على المستويات كافة.

وأشاد "الجبير" بالتعاون بين شركات القطاع الخاص و"إطعام"، الذي أثمر عنه دعم ومساعدة مئات آلاف المستفيدين، والابتكار في الوصول إليهم، داعيًا إلى المحافظة على هذا التعاون بين الجانبين.

ولفت "الجبير" إلى نجاح الشراكة المجتمعية بين "ساديا" والبنك السعودي للإطعام "إطعام"، في دعم ومساعدة الأسر المتعففة في المملكة، بالشراكة مع أسواق التجزئة الرئيسية في المملكة، والتي تهدف للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر المحتاجة، حيث تسلمت إدارة جمعية "إطعام" دعماً بقيمة نحو مليون ريال، مقدم من حملة "مع بعض الخير يكثر".

من جانبه، أكد المدير العام لشركة "ساديا" في المملكة ماثيوس لياو، اعتزازه بحملة "مع بعض الخير يكثر"، وحرص الشركة على المساهمة في العمل الخيري، الذي تعد المملكة من رواده في العالم، إضافة إلى كونه من العوامل الرئيسة التي تعزز قيم التسامح والتعاون والتراحم والتكافل في المجتمع.

وثمّن "لياو" التعاوُن المشترك مع "إطعام" لتحقيق التكافل الاجتماعي بمفهومه الشامل، وحفظ النعمة وتوزيعها على الأسر المتعففة بشكل احترافي.

وتمكّنت الحملة، التي أطلقتها "ساديا" إيمانًا منها بالعمل الخيري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومن واقع مسؤوليتها المجتمعية، من توفير وجبات لأكثر من 400 ألف مستفيد خلال العام الجاري 2021، إضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية الطعام الفائض ووقف الهدر الغذائي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
400 ألف مستفيد من الحملة التطوعية "مع بعض الخير يكثر" خلال 2021
سبق

قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير: إن العمل الخيري والتطوعي ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030، وقد قطع شوطًا كبيرًا في المملكة؛ بدعم وتوجيه من القيادة، وهو ما بات ملموساً على المستويات كافة.

وأشاد "الجبير" بالتعاون بين شركات القطاع الخاص و"إطعام"، الذي أثمر عنه دعم ومساعدة مئات آلاف المستفيدين، والابتكار في الوصول إليهم، داعيًا إلى المحافظة على هذا التعاون بين الجانبين.

ولفت "الجبير" إلى نجاح الشراكة المجتمعية بين "ساديا" والبنك السعودي للإطعام "إطعام"، في دعم ومساعدة الأسر المتعففة في المملكة، بالشراكة مع أسواق التجزئة الرئيسية في المملكة، والتي تهدف للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر المحتاجة، حيث تسلمت إدارة جمعية "إطعام" دعماً بقيمة نحو مليون ريال، مقدم من حملة "مع بعض الخير يكثر".

من جانبه، أكد المدير العام لشركة "ساديا" في المملكة ماثيوس لياو، اعتزازه بحملة "مع بعض الخير يكثر"، وحرص الشركة على المساهمة في العمل الخيري، الذي تعد المملكة من رواده في العالم، إضافة إلى كونه من العوامل الرئيسة التي تعزز قيم التسامح والتعاون والتراحم والتكافل في المجتمع.

وثمّن "لياو" التعاوُن المشترك مع "إطعام" لتحقيق التكافل الاجتماعي بمفهومه الشامل، وحفظ النعمة وتوزيعها على الأسر المتعففة بشكل احترافي.

وتمكّنت الحملة، التي أطلقتها "ساديا" إيمانًا منها بالعمل الخيري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومن واقع مسؤوليتها المجتمعية، من توفير وجبات لأكثر من 400 ألف مستفيد خلال العام الجاري 2021، إضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية الطعام الفائض ووقف الهدر الغذائي.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
02:33 PM

400 ألف مستفيد من الحملة التطوعية "مع بعض الخير يكثر" خلال 2021

"الجبير": العمل الخيري قطع شوطًا كبيرًا في المملكة بدعم وتوجيه من القيادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
328

قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير: إن العمل الخيري والتطوعي ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030، وقد قطع شوطًا كبيرًا في المملكة؛ بدعم وتوجيه من القيادة، وهو ما بات ملموساً على المستويات كافة.

وأشاد "الجبير" بالتعاون بين شركات القطاع الخاص و"إطعام"، الذي أثمر عنه دعم ومساعدة مئات آلاف المستفيدين، والابتكار في الوصول إليهم، داعيًا إلى المحافظة على هذا التعاون بين الجانبين.

ولفت "الجبير" إلى نجاح الشراكة المجتمعية بين "ساديا" والبنك السعودي للإطعام "إطعام"، في دعم ومساعدة الأسر المتعففة في المملكة، بالشراكة مع أسواق التجزئة الرئيسية في المملكة، والتي تهدف للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر المحتاجة، حيث تسلمت إدارة جمعية "إطعام" دعماً بقيمة نحو مليون ريال، مقدم من حملة "مع بعض الخير يكثر".

من جانبه، أكد المدير العام لشركة "ساديا" في المملكة ماثيوس لياو، اعتزازه بحملة "مع بعض الخير يكثر"، وحرص الشركة على المساهمة في العمل الخيري، الذي تعد المملكة من رواده في العالم، إضافة إلى كونه من العوامل الرئيسة التي تعزز قيم التسامح والتعاون والتراحم والتكافل في المجتمع.

وثمّن "لياو" التعاوُن المشترك مع "إطعام" لتحقيق التكافل الاجتماعي بمفهومه الشامل، وحفظ النعمة وتوزيعها على الأسر المتعففة بشكل احترافي.

وتمكّنت الحملة، التي أطلقتها "ساديا" إيمانًا منها بالعمل الخيري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومن واقع مسؤوليتها المجتمعية، من توفير وجبات لأكثر من 400 ألف مستفيد خلال العام الجاري 2021، إضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية الطعام الفائض ووقف الهدر الغذائي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,791
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,310
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,270

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة