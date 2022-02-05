أمانة جدة تنفذ مبادرة رسم جداريات ممشى الرحاب بمشاركة الطلاب

لتحويلها إلى لوحات فنية جمالية

نفذت أمانة محافظة جدة، بالشراكة مع الجامعات والكليات، مبادرتها في الرسم والتلوين وتجميل الجداريات بممشى الرحاب وتحويلها إلى لوحات فنية جمالية.

جرى رسم الجداريات بمشاركة كلية البترجي وفريق أصدقاء أمانة التطوعي.

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية، المهندس هتان بن هاشم حمودة، إن الأمانة فعلت الشراكة المجتمعية والتطوعية مع عدد من الكليات والجامعات حيث تقوم القطاعات المشاركة مع أمانة جدةً.

وأضاف، أن الفرصة متاحة اليوم للجامعات والكليات والقطاعات التعليمية لمشاركة أمانة جدةً في المبادرات المجتمعية.