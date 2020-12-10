"البيئة" تعلن سيطرتها على جراد العاصمة المقدسة

الفِرق الميدانية تواصل عمليات المكافحة حتى اللحظة

أكد المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن فِرق مسح واستكشاف ومكافحة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، تمكنت من السيطرة على أسراب الجراد التي غزت العاصمة المقدسة مساء أمس، المتجهة من جهة الشمال مرورًا بوسط مكة، وتوقفها في شرق مكة.

وأشار إلى أن عمليات المكافحة تواصل أعمالها حتى اللحظة بجميع الإمكانيات المتاحة من قِبل الفِرق الميدانية للمكتب والمركز، إضافة إلى فِرق الدعم من قِبل أمانة العاصمة المقدسة التي حضرت الآن لاستكمال مراحل المكافحة؛ إذ أسهمت بخمس مركبات للرش.