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أمريكا.. مرشح متوفى بكورونا يفوز في انتخابات مجلس النواب

كان قد أصيب بالفيروس منذ أسابيع وخلال الحملة الانتخابية

فاز مرشح لمجلس النواب في ولاية نورث داكوتا، أمس الثلاثاء، في الانتخابات رغم وفاته منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال الحملة الانتخابية.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في منطقة بيسمارك فوز الراحل ديفيد انداهل، من الحزب الجمهوري، الذي توفي في 6 أكتوبر الماضي عن 55 عاماً، بعد احتجازه في الطوارئ في مركز طبي.

وبحسب وكالة إفي يرجع فوز انداهل، إلى الرقم القياسي من التصويت عبر البريد الإلكتروني، في الانتخابات التي جرت في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ وصل عديد من أوراق الاقتراع قبل النبأ المأساوي.

انتخابات مجلس النواب أمريكا

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أمريكا.. مرشح متوفى بكورونا يفوز في انتخابات مجلس النواب
سبق

فاز مرشح لمجلس النواب في ولاية نورث داكوتا، أمس الثلاثاء، في الانتخابات رغم وفاته منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال الحملة الانتخابية.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في منطقة بيسمارك فوز الراحل ديفيد انداهل، من الحزب الجمهوري، الذي توفي في 6 أكتوبر الماضي عن 55 عاماً، بعد احتجازه في الطوارئ في مركز طبي.

وبحسب وكالة إفي يرجع فوز انداهل، إلى الرقم القياسي من التصويت عبر البريد الإلكتروني، في الانتخابات التي جرت في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ وصل عديد من أوراق الاقتراع قبل النبأ المأساوي.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
01:09 PM

أمريكا.. مرشح متوفى بكورونا يفوز في انتخابات مجلس النواب

كان قد أصيب بالفيروس منذ أسابيع وخلال الحملة الانتخابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز مرشح لمجلس النواب في ولاية نورث داكوتا، أمس الثلاثاء، في الانتخابات رغم وفاته منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال الحملة الانتخابية.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في منطقة بيسمارك فوز الراحل ديفيد انداهل، من الحزب الجمهوري، الذي توفي في 6 أكتوبر الماضي عن 55 عاماً، بعد احتجازه في الطوارئ في مركز طبي.

وبحسب وكالة إفي يرجع فوز انداهل، إلى الرقم القياسي من التصويت عبر البريد الإلكتروني، في الانتخابات التي جرت في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ وصل عديد من أوراق الاقتراع قبل النبأ المأساوي.

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