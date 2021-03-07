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الولايات المتحدة تسجل 57,586 إصابة بفيروس كورونا

العدد الإجمالي بلغ 28,771,749

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 57,586 إصابة مؤكدة و1,679 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 28,771,749 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 522,973 وفاة.

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الولايات المتحدة تسجل 57,586 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 57,586 إصابة مؤكدة و1,679 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 28,771,749 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 522,973 وفاة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
10:46 PM

الولايات المتحدة تسجل 57,586 إصابة بفيروس كورونا

العدد الإجمالي بلغ 28,771,749

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 57,586 إصابة مؤكدة و1,679 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 28,771,749 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 522,973 وفاة.

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