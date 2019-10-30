بالصور.. شاهد ماذا فعل أول وفد سياحي بولندي في قصر المصمك بالرياض

وصل كل من صوفيا وأندريج ونتالا وبايتر ونتولاج إلى الرياض قادمين من وارسو، ويعتبرون أول خمسة سياح بولنديين يطأون الرياض، وسرعان ما تعاقدوا مع إحدى شركات السياحة؛ لعمل برنامج في الرياض، ثم يتجهون إلى الدمام.

وأول مكان زاروه في الرياض كان في قصر المصمك وكانوا سعداء بكونهم أول بولنديين يزورون المتحف التاريخي منذ أن فتحت المملكة أبوابها للسياحة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي معية المرشد السياحي السعودي وفي أروقة القصر الذي بني قبل أكثر من 150 سنة الذي أخذ يشرح قصة الحصن الأول وتقاليد الضيافة السعودية، قالت صوفيا التي ارتدت عباءة فضفاضة: "قبل المجيء إلى هنا، كنت قلقة حيال الملابس التي يجب أن أرتديها والقوانين الصارمة، لكن المفاجأة كانت إيجابية".

وتدخّل زوجها أندريج قائلاً: "هذا أمر طبيعي، علينا أن نأخذ تقاليد البلد بعين الاعتبار"، موضحاً أنّه سبق وأن زار قبل سنوات بلداً خليجياً آخر.

وقال أندريج إنه تأثر بالحملات الدعائية للمواقع السعودية الأثرية والطبيعة الخلابة، وغالباً ما يقول سكان إنّ شارع التحلية الحيوي وسط المدينة أشبه بشارع الشانزليزيه الشهير، وقالوا إننا في قصر المصمك عشنا حياة الصحراء مع الشخصيات السعودية التاريخية مثل شيوخ القبائل التي قرأنا عنها في بعض الكتب القليلة وأيضاً شاهدنا الملك العظيم الذي استطاع أن يوحّد هذه الأراضي الشاسعة يقصد المملكة.