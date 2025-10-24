النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بري" يتجاهل أسباب المظاهرات.. ويلوح للبنانيين بورقة الفراغ الرئاسي

وجه المحتجون له ولزوجته اتهامات بالفساد

تجاهل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأسباب التي أدت إلى تفجر الاحتجاجات في لبنان، ومنها اتهام المتظاهرين له ولزوجته بالفساد، ولوح بورقة فراغ منصبَي الرئاسة ورئاسة الوزراء؛ في محاولة لإسكات المتظاهرين.

وبحسب ما أوردته "رويترز"، قال "بري" لكتلته البرلمانية خلال اجتماعها الدوري اليوم (الأربعاء): "إن لبنان لا يحتمل أن يبقى معلقًا ونخشى من الفراغ"، وذلك مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنظام يومها السابع، والتي أحدثت حالة من الشلل في البلاد.

رئيس البرلمان اللبناني الاحتجاجات في لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بري" يتجاهل أسباب المظاهرات.. ويلوح للبنانيين بورقة الفراغ الرئاسي
سبق

تجاهل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأسباب التي أدت إلى تفجر الاحتجاجات في لبنان، ومنها اتهام المتظاهرين له ولزوجته بالفساد، ولوح بورقة فراغ منصبَي الرئاسة ورئاسة الوزراء؛ في محاولة لإسكات المتظاهرين.

وبحسب ما أوردته "رويترز"، قال "بري" لكتلته البرلمانية خلال اجتماعها الدوري اليوم (الأربعاء): "إن لبنان لا يحتمل أن يبقى معلقًا ونخشى من الفراغ"، وذلك مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنظام يومها السابع، والتي أحدثت حالة من الشلل في البلاد.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
03:56 PM

"بري" يتجاهل أسباب المظاهرات.. ويلوح للبنانيين بورقة الفراغ الرئاسي

وجه المحتجون له ولزوجته اتهامات بالفساد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
7,360

تجاهل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأسباب التي أدت إلى تفجر الاحتجاجات في لبنان، ومنها اتهام المتظاهرين له ولزوجته بالفساد، ولوح بورقة فراغ منصبَي الرئاسة ورئاسة الوزراء؛ في محاولة لإسكات المتظاهرين.

وبحسب ما أوردته "رويترز"، قال "بري" لكتلته البرلمانية خلال اجتماعها الدوري اليوم (الأربعاء): "إن لبنان لا يحتمل أن يبقى معلقًا ونخشى من الفراغ"، وذلك مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنظام يومها السابع، والتي أحدثت حالة من الشلل في البلاد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,166
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة