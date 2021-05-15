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الهند تسجل أكثر من 326 ألف إصابة بكورونا آخر 24 ساعة

إجمالي الإصابات 24372243 والوفيات 266229 حالة

سجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية 326123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3879 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24372243 إصابة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 266229 حالة وفاة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجل أكثر من 326 ألف إصابة بكورونا آخر 24 ساعة
سبق

سجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية 326123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3879 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24372243 إصابة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 266229 حالة وفاة.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
09:21 AM

الهند تسجل أكثر من 326 ألف إصابة بكورونا آخر 24 ساعة

إجمالي الإصابات 24372243 والوفيات 266229 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية 326123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3879 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24372243 إصابة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 266229 حالة وفاة.

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