"الموارد البشرية" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "كفو"

للتوعية بالأنظمة الخاصة بعمل المرأة في القطاع الخاص

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية "كفو" للتوظيف والتأهيل اليوم الأحد 11/ 1/ 1441هـ الموافق 30/ 8/ 2020م، مذكرة تفاهم مشتركة في مجال تعزيز وتأهيل بيئة عمل المرأة في سوق العمل، وتوعية العاملين بالأنظمة والقرارات الخاصة بعمل وبيئة عمل المرأة في القطاع الخاص.

ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية سطام بن عامر الحربي وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، فيما مثّل جمعية "كفو" للتوظيف والتأهيل الدكتورة بدرية السدحان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتهدف الوزارة إلى تحقيق الشراكة والتعاون المثمر بينها وبين الجمعيات الداعمة لعمل المرأة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الوزارة وجمعية "كفو" للتوظيف والتأهيل في دعم عمل المرأة في القطاع الخاص وتوعية العاملين بالأنظمة والقرارات الخاصة بعملها في سوق العمل.

وستقوم الجمعية بإصدار تقارير دورية وربع سنوية تبين فيها مدى التزام أصحاب العمل والعاملات بالأنشطة والخطط التوعوية لعمل المرأة في القطاع الخاص. وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال عقد تلك الاتفاقيات إلى بناء وتطوير الشراكات بما يُسهم في التكامل بين الجهات ورفع كفاءة العمل، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030م ودعماً لمستهدفات برامج التحول الوطني 2020م.