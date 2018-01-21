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لتطعيم 95 ألف طفل .." صحة عسير" تواصل حملتها السنوية ضد شلل الأطفال

تستهدف السن أقل من 5 سنوات وتجرى بكافة المراكز الصحية بالمنطقة

تواصل الحملة السنوية للتطعيم ضد شلل الأطفال جهودها بكافة المراكز الصحية بصحة عسير لليوم الخامس على التوالي، وذلك لتطعيم الأطفال ( أقل من عمر 5 سنوات )، بهدف الوقاية من شلل الأطفال - بإذن الله - .

وتستهدف الحملة تطعيم حوالي 95 ألف طفل، من خلال الكوادر الطبية والفنية بتلك المراكز المنتشرة في جميع المراكز الصحية بصحة المنطقة عبر جرعتين.

وأوضحت " صحة عسير" أن ذلك التطعيم لا يتعارض مع أي تطعيمات سابقة، مؤكدةً على توفر اللقاح بجميع المراكز التي تنفذ عن طريقها الحملة .

وكانت الجرعة الأولى قد بدأت من تاريخ 13-06-1443هـ، ولمدة أسبوعين، فيما تبدأ الجرعة الثانية يوم الأحد 26-07-1443هـ.

فيما أهابت "صحة عسير " بجميع أولياء الأمور المبادرة بتطعيم أبنائهم ضد مرض شلل الأطفال في المراكز الصحية حرصاً على سلامتهم ووقايتهم - بإذن الله - .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لتطعيم 95 ألف طفل .." صحة عسير" تواصل حملتها السنوية ضد شلل الأطفال
سبق

تواصل الحملة السنوية للتطعيم ضد شلل الأطفال جهودها بكافة المراكز الصحية بصحة عسير لليوم الخامس على التوالي، وذلك لتطعيم الأطفال ( أقل من عمر 5 سنوات )، بهدف الوقاية من شلل الأطفال - بإذن الله - .

وتستهدف الحملة تطعيم حوالي 95 ألف طفل، من خلال الكوادر الطبية والفنية بتلك المراكز المنتشرة في جميع المراكز الصحية بصحة المنطقة عبر جرعتين.

وأوضحت " صحة عسير" أن ذلك التطعيم لا يتعارض مع أي تطعيمات سابقة، مؤكدةً على توفر اللقاح بجميع المراكز التي تنفذ عن طريقها الحملة .

وكانت الجرعة الأولى قد بدأت من تاريخ 13-06-1443هـ، ولمدة أسبوعين، فيما تبدأ الجرعة الثانية يوم الأحد 26-07-1443هـ.

فيما أهابت "صحة عسير " بجميع أولياء الأمور المبادرة بتطعيم أبنائهم ضد مرض شلل الأطفال في المراكز الصحية حرصاً على سلامتهم ووقايتهم - بإذن الله - .

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
08:33 PM

لتطعيم 95 ألف طفل .." صحة عسير" تواصل حملتها السنوية ضد شلل الأطفال

تستهدف السن أقل من 5 سنوات وتجرى بكافة المراكز الصحية بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تواصل الحملة السنوية للتطعيم ضد شلل الأطفال جهودها بكافة المراكز الصحية بصحة عسير لليوم الخامس على التوالي، وذلك لتطعيم الأطفال ( أقل من عمر 5 سنوات )، بهدف الوقاية من شلل الأطفال - بإذن الله - .

وتستهدف الحملة تطعيم حوالي 95 ألف طفل، من خلال الكوادر الطبية والفنية بتلك المراكز المنتشرة في جميع المراكز الصحية بصحة المنطقة عبر جرعتين.

وأوضحت " صحة عسير" أن ذلك التطعيم لا يتعارض مع أي تطعيمات سابقة، مؤكدةً على توفر اللقاح بجميع المراكز التي تنفذ عن طريقها الحملة .

وكانت الجرعة الأولى قد بدأت من تاريخ 13-06-1443هـ، ولمدة أسبوعين، فيما تبدأ الجرعة الثانية يوم الأحد 26-07-1443هـ.

فيما أهابت "صحة عسير " بجميع أولياء الأمور المبادرة بتطعيم أبنائهم ضد مرض شلل الأطفال في المراكز الصحية حرصاً على سلامتهم ووقايتهم - بإذن الله - .

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