وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطًا للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

شهدت العاصمة الرياض، زخات مطرية متفرقة على عدة مواقع؛ بدأت منذ ساعات الصباح ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

أمطار صباحية تُنعش أجواء العاصمة.. والسماء ملبدة والتوقعات رعدية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-18 شهدت العاصمة الرياض، زخات مطرية متفرقة على عدة مواقع؛ بدأت منذ ساعات الصباح ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطًا للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442 08:21 AM

أمطار صباحية تُنعش أجواء العاصمة.. والسماء ملبدة والتوقعات رعدية "الوطني للأرصاد": هطولات على مناطق عدة بينها مكة وجازان والباحة





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شهدت العاصمة الرياض، زخات مطرية متفرقة على عدة مواقع؛ بدأت منذ ساعات الصباح ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطًا للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.