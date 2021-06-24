"مسار" يعقد برنامج "التدريب القائم على الكفايات وبناء وتقويم المخرجات" بالرياض

بحضور عدد من مسؤولي الجودة والاعتماد في عدد من منشآت التدريب

نظم المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" بهيئة تقويم التعليم والتدريب برنامجاً تدريبياً بعنوان "التدريب القائم على الكفايات وبناء وتقويم المخرجات"، والذي بدأ يوم أمس، واستمر لمدة يومين، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجودة والاعتماد في عدد من منشآت التدريب، والمختصين في هذا المجال، وذلك في مقر المركز في مدينة الرياض.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية لبناء برنامج تدريبي قائم على المخرجات من خلال تحديد مخرجات التعلم وأساليب التدريب المناسبة وطرق القياس والتقويم، وضمان التحسين المستمر للبرنامج بناءً على قياس مخرجاته.

وأكد المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة؛ وذلك لتمكين المختصين في منشآت التدريب في القطاعين العام والخاص من بناء وقياس وتقويم مخرجات التعلم على مستوى البرنامج التدريبي والمقررات، مما يسهم في التحسين المستمر مع رفع كفاءة مخرجات منشآت التدريب.

ويأتي عقد هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي ينفذها مركز مسار ضمن خطته التدريبية لعام ٢٠١٩م.