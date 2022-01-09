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مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات لمن يتعذّر حضورهم لأسباب صحية

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"الثقافة" و"التعليم" تطلقان مبادرة الفنون للطلاب ذوي الإعاقة

بهدف تمكينهم من المشاركة والاندماج في البرامج والفنون التعليمية

أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة التعليم، مبادرة الفنون والثقافة لذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من المشاركة والاندماج في برامج الثقافة والفنون التعليمية، وتزويدهم بتجارب مهارية ثرية عالية الجودة، وذلك ضمن إستراتيجية وزارة الثقافة لتنمية القدرات الثقافية.

وتركز المبادرة على تقديم تجربة فنية ترتكز فلسفتها على أنه يمكن لأي شخص أن يعيش تجربة مسرحية مميزة، أيّاً كانت معرفته السابقة بالمسرح.

ويُعامل الطلاب كافّة على أنهم فنانون قادرون على التعبير عن أنفسهم وعلى التطور الفني، حيث يشارك عدد من معاهد التربية الخاصة الحكومية، ومدارس التربية الخاصة الأهلية من ثلاث مناطق بالمملكة (الرياض، جدة، تبوك).

ورسمت المبادرة خطة لتدريب 36 من معلمي ومعلمات التربية الخاصة من المناطق المستهدفة، بدأت 5 ديسمبر 2021 م بتدريب (غير مباشر) لمدة أسبوعين، تبعه تدريب مباشر لجميع المتدربين بمدينة الرياض لمدة خمسة أيام - من خلال الفريق الدولي البرازيلي (Oficina dos Menestries) - على تقديم ورش المسرح الموسيقي الاحتوائي بناءً على منهج (أوفسينا دوس مينستريس البرازيلية) الموجّه للشباب والأطفال المشخصين بمتلازمة داون واضطراب طيف التوحد.(ASD)

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الثقافة" و"التعليم" تطلقان مبادرة الفنون للطلاب ذوي الإعاقة
سبق

أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة التعليم، مبادرة الفنون والثقافة لذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من المشاركة والاندماج في برامج الثقافة والفنون التعليمية، وتزويدهم بتجارب مهارية ثرية عالية الجودة، وذلك ضمن إستراتيجية وزارة الثقافة لتنمية القدرات الثقافية.

وتركز المبادرة على تقديم تجربة فنية ترتكز فلسفتها على أنه يمكن لأي شخص أن يعيش تجربة مسرحية مميزة، أيّاً كانت معرفته السابقة بالمسرح.

ويُعامل الطلاب كافّة على أنهم فنانون قادرون على التعبير عن أنفسهم وعلى التطور الفني، حيث يشارك عدد من معاهد التربية الخاصة الحكومية، ومدارس التربية الخاصة الأهلية من ثلاث مناطق بالمملكة (الرياض، جدة، تبوك).

ورسمت المبادرة خطة لتدريب 36 من معلمي ومعلمات التربية الخاصة من المناطق المستهدفة، بدأت 5 ديسمبر 2021 م بتدريب (غير مباشر) لمدة أسبوعين، تبعه تدريب مباشر لجميع المتدربين بمدينة الرياض لمدة خمسة أيام - من خلال الفريق الدولي البرازيلي (Oficina dos Menestries) - على تقديم ورش المسرح الموسيقي الاحتوائي بناءً على منهج (أوفسينا دوس مينستريس البرازيلية) الموجّه للشباب والأطفال المشخصين بمتلازمة داون واضطراب طيف التوحد.(ASD)

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
01:48 PM

"الثقافة" و"التعليم" تطلقان مبادرة الفنون للطلاب ذوي الإعاقة

بهدف تمكينهم من المشاركة والاندماج في البرامج والفنون التعليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة التعليم، مبادرة الفنون والثقافة لذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من المشاركة والاندماج في برامج الثقافة والفنون التعليمية، وتزويدهم بتجارب مهارية ثرية عالية الجودة، وذلك ضمن إستراتيجية وزارة الثقافة لتنمية القدرات الثقافية.

وتركز المبادرة على تقديم تجربة فنية ترتكز فلسفتها على أنه يمكن لأي شخص أن يعيش تجربة مسرحية مميزة، أيّاً كانت معرفته السابقة بالمسرح.

ويُعامل الطلاب كافّة على أنهم فنانون قادرون على التعبير عن أنفسهم وعلى التطور الفني، حيث يشارك عدد من معاهد التربية الخاصة الحكومية، ومدارس التربية الخاصة الأهلية من ثلاث مناطق بالمملكة (الرياض، جدة، تبوك).

ورسمت المبادرة خطة لتدريب 36 من معلمي ومعلمات التربية الخاصة من المناطق المستهدفة، بدأت 5 ديسمبر 2021 م بتدريب (غير مباشر) لمدة أسبوعين، تبعه تدريب مباشر لجميع المتدربين بمدينة الرياض لمدة خمسة أيام - من خلال الفريق الدولي البرازيلي (Oficina dos Menestries) - على تقديم ورش المسرح الموسيقي الاحتوائي بناءً على منهج (أوفسينا دوس مينستريس البرازيلية) الموجّه للشباب والأطفال المشخصين بمتلازمة داون واضطراب طيف التوحد.(ASD)

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