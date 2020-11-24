"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد
قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-24
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
09:26 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد
قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.