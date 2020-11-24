وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-24 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 09:26 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.