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"التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن

قالت:  المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة

قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية.

وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن
سبق

قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية.

وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
03:13 PM

"التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن

قالت:  المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
7,964

قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية.

وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة

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