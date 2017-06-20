"التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن
قالت: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة
قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية.
وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية.
وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة
"التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-20
قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية.
وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية.
وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
03:13 PM
"التحالف": الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط باليمن
قالت: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة
قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية.
وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية.
وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة